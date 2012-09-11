استقبال اتاق بازرگانی اسلامی از طرحهای کشاورزی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم "عطیه نوازش علی" رئیس اتاق بازرگانی اسلامی در مذاکره با " شاهرخ ظهیری " رئیس کمیسیون کشاورزی و محمدرضا بختیاری معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران ، از انجام طرح های کشاورزی در کشورهای مسلمان توسط ایرانی ها حمایت کرد.

خانم نوازش علی در این دیدار که در حاشیه سفر یک هیات بلند پایه تجاری و صنعتی بخش خصوصی به کراچی پاکستان صورت گرفت با ابراز خرسندی از پیشرفت های علمی و صنعتی ایران در حوزه محصولات کشاورزی و تامین غذای حلال گفت: این قبیل پیشرفت ها را می توان با کمک بانک توسعه اسلامی در دیگر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به اجرا گذاشت.

وی همچنین با تشریح فعالیت های اتاق بازرگانی اسلامی خواستار مشارکت بیشتر فعالان بخش خصوصی ایران در طرح های اقتصادی کشورهای مسلمان شد.

ایران اخیرا موفق به اجرای طرح پرورش زیتون و کاهش دوره ثمر دهی محصول زیتون از 7 سال به 4 سال پس از کشت نهال شده که این طرح ازسوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد " فائو " برنده جایزه ویژه شده است.

ایران همچنین در زمینه اصلاح و بهبود کشت خرما به روش ژنتیک به توفیقات علمی و صنعتی دست یافته که توجه سایر کشورهای اسلامی را به خود جلب کرده است.

مذاکرات فعالان بخش خصوصی ایران در شهرهای پاکستان برای دستیابی به توافقات تجاری و صنعتی که از سه روز پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران از ابتدای هفته جاری با اعزام یک هیات بلندپایه اقتصادی به پاکستان درصدد یافتن راهکار مناسب پولی و بانکی برای توسعه مناسبات تجاری خود با کشورهای منطقه است.