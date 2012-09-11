هشدار پلیس فتا در خصوص استفاده از مسنجر/ مراقب افراد سودجو باشید

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ایرج محمدخانی اظهارداشت: پیام رسان های فوری (مسنجرها ) یک ابزار پرطرفدار برای ایجاد ارتباطات سریع هستند.



وی با اشاره به برخی تهدیدها در استفاده از پیام رسان ها، گفت: به یاد سپردن این تهدیدات می تواند در تامین امنیت آنلاین کاربران نقش بسزایی داشته باشد.



رییس پلیس فتا استان گیلان با تاکید بر اینکه ارتباطات پیام رسان ها، رمز نگاری نمی شود، به کاربران اینترنتی توصیه کرد: از پیام رسان ها برای ارسال اطلاعات محرمانه استفاده نکنید زیرا ممکن است دیگران، قادر به شنود مکالمه متنی، صوتی یا تصویری شما باشند.



سرهنگ محمدخانی از کاربران خواست هنگام دریافت هرگونه فایل از سوی پیام رسان ها، احتیاط کنند و تنها فایل کسانی را بپذیرند که آنها را می شناسند.



این مقام مسئول از کاربران خواست، همیشه قبل از گشودن فایل ها، آن را با آنتی ویروس اسکن کنند.



وی در ادامه گفت: کاربران باید از از رمزهای عبور قوی برای حساب کاربری پیام رسان خود، استفاده کنند .



رییس پلیس فتا استان گیلان به کاربران هشدار داد تا اطلاعات شخصی زیادی را در پروفایل حساب کاربری پیام رسان خود قرار ندهند زیرا ممکن است دیگران از این اطلاعات برای هدف قراردادن شما استفاده کنند .

سرهنگ محمدخانی با بیان اینکه کاربران باید مطمئن باشند که از آخرین نسخه ی نرم افزار پیام رسان خود استفاده می کنند، توصیه کرد: هیچ گاه از پیام رسان ها برای بحث پیرامون موضوعات محرمانه، شخصی یا کاری استفاده نکنند . کاربران باید از کدهای مخرب و مهندسین اجتماعی در زمانی که از نرم افزارهای پیام رسان استفاده می کنند، برحذر باشند.

وی با تاکید بر اینکه کاربران اینترنتی باید از اکانت پیام رسان و رمز عبور خود مراقبت کنند، به آنها توصیه کرد: نرم افزار پیام رسان خود را به روز نگه داشته و به صورت مرتب رمز عبور خود را تغییر دهند .

سرهنگ محمدخانی از کاربران خواست تا برنامه های نرم افزاری را از منابع غیر قابل اعتماد دریافت نکنند و همیشه آنتی ویروس خود را به روز نگه دارند و در صوتی که فعالیت خود را در پیام رسان به پایان بردند، از آن خارج شوند.(لوگ آف کنید)

رییس پلیس فتا استان گیلان در خاتمه خاطرنشان کرد: رعایت نکات و توصیه های پلیسی عامل مهمی در کاهش وقوع جرایم سایبری است.

