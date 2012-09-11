آثاری با هماهنگی بین قوانین با نوآوری

به گزارش خبرنگار مهر،‌ روشن‌ضمیر که جدیدترین آثارش در نگارخانه ساربان روی دیوار رفته است آنها را پایبند به اصول خط نستعلیق عنوان کرد.

هادی روشن‌ضمیر؛ هنرمند نقاش و خوشنویس و مدیرنگارخانه ساربان در نمایشگاهی که آن را "عبور از چهل‌سالگی"‌ نامیده است آثار خود را درگالری ساربان به نمایش گذاشته است.



تابلوهای ارائه شده در این نمایشگاه را می‌توان کم و بیش ادامه کارهای گذشته روشن‌ضمیر دانست که کماکان روند سادگی رنگها در آنها نیز ادامه دارد با این تفاوت که ترکیب‌بندی‌ها، فشردگی و انسجام بیشتری یافته است و در بیشتر آثار پایبندی به اصول خط نستعلیق مشهود است.

روشن‌ضمیر به بزرگ‌نویسی مشهور است. بوم‌های بزرگ و خطوط درشت از ویژگی‌های اصلی کار اوست. نقاشیخط‌های او گرایش به سادگی دارند و اغلب دو تا سه رنگ در آنها استفاده شده است.

نقاشیخط به دنبال قرائت فضای جدیدی از فضای هندسی خوشنویسی است در واقع نقاشیخط اجرای یک تابلوی نقاشی با استفاده از فرم های خوشنویسی است. نقاشیخط می‌تواند این قابلیت را برای خوشنویسی ایجاد کند که بدون توجه به مطلب و پیوستگی محتوا و با استفاده از فرم و رنگ، دریچه ای جدید را پیش روی مخاطب قرار دهد.



آثار این نمایشگاه از نظر موضوعی در سه بخش ارائه می‌شوند: اسماءالحسنی، اشعار شعرای بزرگی چون حافظ و کارهایی با موضوع عشق که این هنرمند به شکل‌های گوناگون کلمه عشق را به تصویر کشیده است.





روشن ضمیر در آثار جدیدش فرم نستعلیق را تغییر داده و در هندسه خط نستعلیق دست برده است. وی در انتهای حروف رهایی ایجاد کرده که این رهایی می‌تواند دریچه‌ای رو به فضایی جدید و ترکیباتی متنوع تر را در آثار او ایجاد کند.



در این نمایشگاه علاوه بر تابلوهای نقاشیخط که بر سیاق گذشته با استفاده از رنگ‌های اکرلیک و رنگ روغن و دیگر مدیوم‌های معمول نقاشی بر پهنه بوم اجرا شده بود آثار جدیدی رونمایی شده است. در این نمایشگاه سیاه‌مشق‌هایی بر روی سنگهای رودخانه‌ای نیز خلق کرده‌ام که آنها را نیز به نمایش گذاشته‌ شده است.





خط به لحاظ هندسه قابلیت تلفیق با فضاهای متفاوت و جدیدی را دارد، تلفیق خط باسنگ اتفاق جدیدی نیست اما استفاده از قالب سیاه مشق روی سنگهای رودخانه‌ای بدون تغیر در فرم طبیعی آن می‌تواند دریچه جدیدی در کاربرد خط باشد.

ویژگی این آثار که بر روی سنگ کشیده شده است این است که روشن‌ضمیر در فرم سنگ‌ها هیچ دخل و تصرفی نکرده و خط را با فرم سنگ‌ها تطبیق داده است.

روشن ضمیر در رابطه با انتخاب عنوان نمایشگاه (عبور از چهل سالگی) چنین می‌گوید: "معمولا در بیانیه نمایشگاه‌های هنری به مرور آثار می پردازند اما من در این مقال قصد واکاوی گذرایی از خود در آستانه عبور از چهل سالگی دارم، چهل سالی که حدود بیست و شش سال آن را رشته الفت با سر زلف خط گره زده‌ام. خطی که همواره همدم لحظاتم بوده و اکنون مقوله اصلی گذران روزمرگی پر فراز و نشیبم گشته است.‌ خط در اوان نوجوانی ام بیشتر جنبه بازی و سرگرمی داشته غافل از اینکه در گذر زمان گرفتار پیج و تاب زلف در هم گره خورده خط شدم و وقتی چشم گشودم دیدم من و خط با هم بزرگ شده‌ایم و این مسیر بی‌پایان پررمز و راز را تا آستانه میانسالی‌ام سپری کردیم، مسیری که امروز در آن رهسپارم از همین اشتیاق سرچشمه گرفته، چشمه‌ای جوشان که هر روز دریچه‌ای جدید از این دنیای انتزاعی رمزآلود به رویم می‌گشاید. شاید از اول قرار نبود خطاط شوم اما امروز با خط در کنج خلوتم انس گرفته‌ام و قدردان تمام عزیزانی هستم که در طول سالیان گذشته در این مسیر پر وصل و انس همراه و مشوقم بوده‌اند."



روشن ضمیر متولد 10 شهریور 1351 از شهرستان بجنورد است در 13 سالگی خوشنویسی سنتی را فرا گرفت و از سال 70 نیز در تهران زیر نظر اساتید به نامی چون شیرازی و امیرخانی خوشنویسی را جدی تر دنبال کرد و به دنبال آن از انجمن خوشنویسان درجه ممتازی را دریافت کرد.



او از اوایل دهه 80 به هنر نقاشیخط علاقمند و به این هنر روی آورد. تاکنون نیز 16 گالری انفرادی در کشور برگزار کرده است که می توان به گالری سعد آباد، شمس، ساربان و پردیس ملت اشاره کرد.



فعالیت های هنری این هنرمند بجنوردی محدود به داخل کشور نشده است و علاوه بر نمایشگاه های داخلی تاکنون دو نمایشگاه بین المللی در سال های 2006 و 2012 در جاکارتای اندونزی و قطر برگزار کرده است که به اعتقاد خودش نقاشیخط های هنرمندان ایرانی از اصلی ترین آثاری است که در حراج های بین المللی با قیمت های بالا طرفدار دارد.



این نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه انفرادی وی در زمینه خوشنویسی و نقاشی‌خط است و او تاکنون در نمایشگاه‌های متعدد گروهی و جشنواره‌های مختلف هنری در داخل و خارج کشور مشارکت داشته است از جمله این نمایشگاه ها می‌توان به: نمایشگاه هنر های اسلامی گالری ملی/جاکارتا،اندونزی سال 2006، نمایشگاه هفته فرهنگی ایران ،دوحه قطر سال 2011، برگزاری کارگاه خوشنویسی در نمایشگاه بین المللی قرآن بمدت 6 سال از سال 1382.



علاقه‌مندان می‌توانند از 11 تا 20 شهریور ماه همه روزه به‌جز سه‌شنبه‌ها از ساعت 16 تا 20 برای بازدید از این آثار به گالری ساربان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهناز)، کوچه مهماندوست، پلاک 8 مراجعه کنند.