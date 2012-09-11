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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

سعیدی:

19 میلیارد تومان تسهیلات از سوی فرمانداری کرمان به بخش کشاروزی اختصاص یافت

19 میلیارد تومان تسهیلات از سوی فرمانداری کرمان به بخش کشاروزی اختصاص یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان گفت: بیش از 19 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی از سوی کارگروه توسعه کشاورزی فرمانداری کرمان به افراد جویای کار پرداخت شد.

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کارگروه توسعه کشاورزی در فرمانداری کرمان اظهار داشت: در این کارگروه موانع و مشکلات بخش کشاورزی بررسی و برای رفع آن راهکارهای لازم ارایه می شود.

وی افزود: از زمان تشکیل این کارگروه تاکنون، 19 میلیارد و 470 میلیون و 500 هزار تومان تسهیلات در اختیار افراد جویای کار قرار گرفته است.

فرماندار کرمان با اشاره به برگزاری منظم جلسات هفتگی این کارگروه بیان داشت: بانکها تاکنون 10 میلیارد و 140 میلیون تومان تسهیلات را در این خصوص پرداخت کرده است.

سعیدی گفت: سود این تسهیلات هفت درصد بوده و دو سال نیز مدت تنفس آن است.

وی ادامه داد: این تسهیلات به کلیه زیرشاخه های کشاورزی اختصاص می یابد.

فرماندار کرمان همچنین اظهار داشت: به علت بروز خشکسالی های متوالی در کرمان، بخش کشاورزی با خسارات زیادی روبرو شده است.

وی گفت: در سال تولید ملی، حمایت از این بخش باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
 

کد مطلب 1694093

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