فروشگاه های دائمی آثار هنری در اردوگاه ها و کانون های دانش آموزی ایجاد می شود

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه در سال آینده تمامی 290 اردوگاه دانش آموزی کشور به شهرک های فشرده فرهنگی تبدیل شده و امکاناتی نظیر موزه، سینما، نگارخانه و ... در آنها ساماندهی می شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این برنامه ها، تغییر در عملکرد و نگرش فعلی نسبت به اردوگاه های دانش آموزی است، تصریح کرد: در حال حاضر غالب اردوگاه های دانش آموزی کشور، محلی برای ارائه خدمات ابتدایی بوده و در این اماکن خدمات تربیتی، آموزشی، فرهنگی و ... به خوبی ارائه نمی شود.

محمدی اضافه کرد: فاز نخست تبدیل اردوگاه های دانش آموزی به شهرک های فرهنگی، به عنوان نمونه در اردوگاه شهید باهنر در حال انجام است و در این اردوگاه موزه، شهرک ترافیک، مجله صوتی ماهیانه و ... برای استفاده دانش آموزان در حال ساخت است.

به گفته وی عملیات احداث فاز نخست این شهرک در طول 3 ماه به اتمام می رسد و در سال آینده نیز امکانات و زیرساخت هایی نظیر باغ پرندگان و نمایشگاه و فروشگاه آثار هنری احداث می شود.

این مسئول تصریح کرد: علاوه بر این اردوگاه، بر اساس برنامه در تمامی اردوگاه ها و کانون های دانش آموزی موجود در کشور، فروشگاه دائمی آثار هنری دانش آموزان راه اندازی می شود.

وی افزود: در این فروشگاه ها، آثار هنری دانش آموزان در رشته های مختلف هنری در معرض نمایش و فروش گذاشته می شود.

به گفته محمدی این فروشگاه های دائمی، سال آینده در 290 اردوگاه و هزار و 206 کانون دانش آموزی موجود در کشور راه اندازی می شود.

