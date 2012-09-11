سوءتدبیرها به نوسانات بازار ارز دامن زد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با اعلام این خبر که ادامه جلسه مجلس برای بررسی موضوع افزایش قیمت ارز با حضور وزیر اقتصاد غیرعلنی خواهد بود، گفت: یکی از مسائلی که جامعه با آن روبرو است افزایش نرخ ارز است که البته از گذشته این مسئله در دستور کمیسیون های تخصصی مجلس قرار داشت.

وی ادامه داد: همچنین وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان متولیان امر موضوع را مورد بررسی قرار داده اند.

ابوترابی فرد یادآور شد: در جلسه غیرعلنی از نقطه نظر کمیسیون ها در این باره مطلع خواهیم شد ، از برخی نمایندگان دولتی که در دسترس بودند نیز برای سخنرانی در جلسه دعوت شده اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم می توان با رسیدن به یک راهکار منطقی و مورد قبول مجلس، به ویژه کمیسیون های تخصصی، با تدبیر صحیح بر مشکلاتی که دشمنان ایجاد کردند و گاهی با سوءتدبیر به آنها دامن زده شد، فائق آمد.

وی خاطر نشان کرد: ما عزم و اراده ملی در کنار هم داریم و می توانیم مشکلات را شناسایی و حل کنیم.

ابوترابی فرد ابراز امیدواری کرد: باید با تعامل منطقی، اجماع نظر نخبگان، تعامل مجلس، دولت و قوای سه گانه در این راه قدم برداشته شود و زمینه آرامش بازار ارز فراهم شود.

به گزارش مهر، در آغاز جلسه غیرعلنی مجلس سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در مجلس حضور یافت.

این در حالی است که پیش از این محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود حسینی نمی تواند در این جلسه حضور یابد.