نتایج کنکور سراسری 91 تا پنجشنبه اعلام می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: نتایج آزمون سراسری سال 91 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تا روز پنجشنبه 23 شهریورماه اعلام خواهد شد و این احتمال هم وجود دارد که امروز یا فردا این نتایج منتشر شود.

وی درباره زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی در دانشگاهها اظهار داشت: پذیرفته شدگان طی روزهای 26 تا 29 شهریورماه همراه با مدارک لازم می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، در صورتیکه دانشگاهها زمان دیگری برای ثبت نام از پذیرفته شدگان اعلام کرده اند، نام نویسی بر اساس اعلام دانشگاهها صورت می گیرد.