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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه -  23/6/91
* شرکت ملی حفاری ایران - فرش آرای مشهد، ساعت 17، سالن نفت اهواز
داوران: یحیی حسینی تالاری، اسماعیل کمربسته، نریمان آزادیان و محمد محبی
ناظر داوری: محمد فرجی

* دبیری تبریز - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 17، سالن علوم پزشکی تبریز
داوران: حسین شاهمرادی، امیرحسین ملکی، ایمان غلامی و امید سهرابی
ناظر داوری: عبدالواحد بیت سیاح، نماینده فدراسیون: کاظم سلیمانی

* صبای قم - گیتی پسند اصفهان، ساعت 17، سالن شهید حیدریان قم
داوران: علیرضا عبدالغنی، سعید عباسی، ایمان باستان و کاظم قنبری
ناظر داوری: مصطفی حاج محمد، نماینده فدراسیون: محمد پیروزرام

جمعه - 24/6/91
* گاز خوزستان - راه ساری، ساعت 17، سالن شهدای گاز خوزستان
داوران: محمد غفاری‌نژاد، حمیدرضا طیب طاهری، محمد محبی و نریمان آزادیان
ناظر داوری: نعمت کریمی، نماینده فدراسیون: سعید خروش

* جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی - شهرداری تبریز، ساعت 17، سالن هلال احمر تبریز
داوران: عبدالحمید باقری، ابراهیم ممبینی، حسنعلی رحیمی و احمد جیلو
ناظر داوری: محمدرضا  محمدپور، نماینده فدراسیون: مرتضی دوردیان

* میثاق تهران - شهرداری ساوه، ساعت 17، سالن شهرداری منطقه 11 تهران
داوران: علیرضا سهرابی، فردین مبارکی، محمدصدیقی و انور ابراهیم‌پور
ناظر داوری: منوچهر نظری، نماینده فدراسیون: داود سیاح
در این هفته تیم شهید منصوری قرچک استراحت دارد.

کد مطلب 1694099

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