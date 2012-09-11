اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 23/6/91

* شرکت ملی حفاری ایران - فرش آرای مشهد، ساعت 17، سالن نفت اهواز

داوران: یحیی حسینی تالاری، اسماعیل کمربسته، نریمان آزادیان و محمد محبی

ناظر داوری: محمد فرجی

* دبیری تبریز - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 17، سالن علوم پزشکی تبریز

داوران: حسین شاهمرادی، امیرحسین ملکی، ایمان غلامی و امید سهرابی

ناظر داوری: عبدالواحد بیت سیاح، نماینده فدراسیون: کاظم سلیمانی

* صبای قم - گیتی پسند اصفهان، ساعت 17، سالن شهید حیدریان قم

داوران: علیرضا عبدالغنی، سعید عباسی، ایمان باستان و کاظم قنبری

ناظر داوری: مصطفی حاج محمد، نماینده فدراسیون: محمد پیروزرام

جمعه - 24/6/91

* گاز خوزستان - راه ساری، ساعت 17، سالن شهدای گاز خوزستان

داوران: محمد غفاری‌نژاد، حمیدرضا طیب طاهری، محمد محبی و نریمان آزادیان

ناظر داوری: نعمت کریمی، نماینده فدراسیون: سعید خروش

* جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی - شهرداری تبریز، ساعت 17، سالن هلال احمر تبریز

داوران: عبدالحمید باقری، ابراهیم ممبینی، حسنعلی رحیمی و احمد جیلو

ناظر داوری: محمدرضا محمدپور، نماینده فدراسیون: مرتضی دوردیان

* میثاق تهران - شهرداری ساوه، ساعت 17، سالن شهرداری منطقه 11 تهران

داوران: علیرضا سهرابی، فردین مبارکی، محمدصدیقی و انور ابراهیم‌پور

ناظر داوری: منوچهر نظری، نماینده فدراسیون: داود سیاح

در این هفته تیم شهید منصوری قرچک استراحت دارد.