اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 23/6/91
* شرکت ملی حفاری ایران - فرش آرای مشهد، ساعت 17، سالن نفت اهواز
داوران: یحیی حسینی تالاری، اسماعیل کمربسته، نریمان آزادیان و محمد محبی
ناظر داوری: محمد فرجی
* دبیری تبریز - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 17، سالن علوم پزشکی تبریز
داوران: حسین شاهمرادی، امیرحسین ملکی، ایمان غلامی و امید سهرابی
ناظر داوری: عبدالواحد بیت سیاح، نماینده فدراسیون: کاظم سلیمانی
* صبای قم - گیتی پسند اصفهان، ساعت 17، سالن شهید حیدریان قم
داوران: علیرضا عبدالغنی، سعید عباسی، ایمان باستان و کاظم قنبری
ناظر داوری: مصطفی حاج محمد، نماینده فدراسیون: محمد پیروزرام
جمعه - 24/6/91
* گاز خوزستان - راه ساری، ساعت 17، سالن شهدای گاز خوزستان
داوران: محمد غفارینژاد، حمیدرضا طیب طاهری، محمد محبی و نریمان آزادیان
ناظر داوری: نعمت کریمی، نماینده فدراسیون: سعید خروش
* جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی - شهرداری تبریز، ساعت 17، سالن هلال احمر تبریز
داوران: عبدالحمید باقری، ابراهیم ممبینی، حسنعلی رحیمی و احمد جیلو
ناظر داوری: محمدرضا محمدپور، نماینده فدراسیون: مرتضی دوردیان
* میثاق تهران - شهرداری ساوه، ساعت 17، سالن شهرداری منطقه 11 تهران
داوران: علیرضا سهرابی، فردین مبارکی، محمدصدیقی و انور ابراهیمپور
ناظر داوری: منوچهر نظری، نماینده فدراسیون: داود سیاح
در این هفته تیم شهید منصوری قرچک استراحت دارد.
نظر شما