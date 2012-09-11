گتوند مجوز زیست محیطی و میراث فرهنگی دارد/ 90 درصد اهالی رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سفر به اهواز و بازدید از منطقه لالی و روستاهایی که به دلیل ساخت سد گتوند و آبگیری سد زیرآب رفته و موجب سرگردانی تعداد زیادی از روستائیان شده بود گزارشی با عنوان "بروزفاجعه اجتماعی و زیست ‌محیطی/ آوارگی 40 هزار روستایی زیر سایه گتوند" در خبرگزاری مهر منتشر شد که موجب اعتراض مسئولان وزارت نیرو قرار گرفت. لذا خبرگزاری مهر بر اساس رسالت شفاف سازی و اصول خبرنگاری گفتگویی با مدیر طرح گتوند انجاده داد که در ادامه می خوانید.

ویژگیهای سد گتوند از زبان مدیر طرح



کریم شیبانی مدیر طرح سد و نیروگاه گتوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ویژگیهای ساخت این سد و اهمیت استراتژیک آن گفت: سد گتوند در ردیف مجموعه سدهای رود کارون تعریف شده است که می توان به ترتیب مجموعه سدهای احداثی بر روی رودخانه کارون تعریف شده است. که بر روی این رود سد کارون 4، کارون سه، کارون یک و مسجد سلیمان ایجاد شده است که در انتهای این سدها گتوند قرار دارد. ماموریت اصلی سد گتوند کنترل آب برای مصارف کشاورزی است. ماموریت دوم این سد را می توان تولید برق عنوان کرد. البته این را هم باید گفت که عمده سدهای بالا دستی تنها برای تولید برق ایجاد شده ولی گتوند برای تولید برق و کنترل آب جهت مصرف کشاورزی تعریف شده است.



هزینه ساخت گتوند 2800 میلیارد تومان است



مخزن سد گتوند 5 میلیارد مترمکعب بوده و بزرگترین مخزن را روی کارون به خود اختصاص داده که طول دریاچه آن به 90 کیلومتر مربع می رسد.





وی در پاسخ به اینکه هزینه سد چقدر پیش بینی شده و چه میزان هزینه شده است گفت: هزینه ایجاد این سد 2500 میلیارد تومان خرج سد و نیروگاه شده که پیش بینی ما حدود 2800 میلیارد تومان است.



سال 76اولین عملیات اجرایی سد آغاز شد. البته در سال 70 قرارنبود این سد به این سرعت پیش برود چون کارون سه و مسجد سلیمان و کرخه در حال ساخت بود و برای اینکه مشکل نقدینگی پیدا نکنیم گتوند و چند سد دیگر قرار شد با سرعت کمتری کار شود. هر چند در سال 83 به مدت 4 سال به دلیل مشکل نقدینگی کار متوقف شد ولی از سال 87 کار با سرعت بیشتری جلو رفت.



مدیر طرح سد گتوند اظهار داشت: این سدها در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد و مطالعات آن هم برای قبل از پیروزی انقلاب است.



سد گتوند تا 4 ماه دیگر افتتاح می شود



از شیبانی سوال شد شنیده شده است رئیس جمهور از افتتاح سد گتوند خودداری کردند دلیل آن چه بوده است که وی پاسخ داد: اصلا اینطور نیست. به نظر ما افتتاح سد باید وقتی باشد که چهار واحد نیروگاهی آن آماده باشد ولی هنوز گتوند در شرایط اففتاح نیست چون هنوز دو واحد نیروگاهی آن وارد مدار نشده و برخی از کارهای تاسیساتی آن مانده است. که به نظر ما حدود 4 ماه دیگر شاید وقت مناسبی برای افتتاح سد باشد. آن موقع به تشریفات ریاست جمهوری گفتیم اگر قرار است رئیس جمهور تشریف بیاورند زمانی باشد که سد آماده افتتاح باشد.







آب خروجی سد گتوند سالم ترین آب است



وی در مورد این مطلب که کارشناسان به آب نیرو اخطار داده بودند که با بالا آمدن آب پشت سد آب وارد معادن نمکی شده و موجب شوری آب می شود ولی شما توجه نکرده و این موجب شد تا آب هم اکنون شور شود. همچنین شرکتهای گارانتی کننده توربینهای سد هم گفتند چون آب شور شده ما توربینها را از گارانتی خارج می کنیم گفت: این سناریویی که شما تعریف کردید به هیچ وجه صحیح نیست. آبی هم اکنون در نیروگاه دارد تخلیه می شود بهترین آب با کیفیت عالی است. هر کارشناسی هم می تواند بیاید و ای سی آب را اندازه گیری کند که ای سی الان زیر 600 است.



سازند های نمکی پشت سد گتوند را کنترل کردیم



البته این را باید بگویم که ما آنجا یک توده نمکی به نام سازند گچساران داریم که به طور خاص نمک این سازند بیرون زده است. طول این سازند 5/2 کیلومتر است که در جاهایی برون زد نمک داشته است. ما برای پوشاندن این نمکهای کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی انجام داده و اقداماتی را انجام دادیم. از قیرپاشی و مالت پاشی گرفته تا استفاده از مواد نانو ولی در انتها قرار شد این نمکها را با پتوی رسی بپوشانیم که این اقدام قبل از آبگیری بود. و می توانم بگویم که هیچ خطری آب سد را تهدید نمی کند.



می خواستیم برای روستائیان خانه بسازیم قبول نکردند



مجری طرح گتوند در پاسخ به دیده و شنیده های خبرنگار مهر در سفری که به روستاهای اطراف سد گتوند داشته مبنی بر خرید ارزان قیمت خانه روستائیان به مبلغ متری 30 هزار تومان، بیکاری اهالی روستا، قطع برق و آب برای اهالی که در روستاها ماندگار شده اند و مشکلات بهداشتی و تردد روستائیان گفت: از اوایل سال 87 مسئولان استان و وزارت نیرو به دنبال این بودند تا مردمی که در حوزه سد قرار می گیرند اسکان داده شده و کوچ نکنند. ما سه سال دنبال این بودیم که با تامین زمین در حوزه شهرستان لالی و مسجد سلیمان مردم را اسکان دهیم. قرار بود از مردم وکالت بگیریم تا پولی که بابت زمینها و املاک آنها قرار است پرداخت شود به حساب بنیاد مسکن واریز شده و بنیاد هم بر اساس طرحهای هادی روستایی در این محلات خانه بسازد و کارهای جانبی مانند آب و برق و جاده و... هم با وزات نیرو و استانداری باشد.



وی افزود: متاسفانه مردم صلاحدید خودشان به این کار رضایت ندادند. اوایل سال 90 قبل از آب گیری سد مجوز خریداری خانه های روستایی صادر شد و کارشناسان ما همراه با کارشناس از سوی روستائیان و کارشناس مرضی الطرفین رفتند تا خانه ها را کارشناسی کنند. البته این را هم باید بگویم که کارشناسی ما برای خرید خانه ها بالاتر از نرخ خرید و فروش منطقه بوده است.



8 خانواده روستایی قصد مهاجرت ندارند/ یک نفر اهالی را تحریک می کند



شیبانی اظهار داشت: هم اکنون در روستای برآفتاب 3 خانوار، در روستای گلذاری 4 خانوار و در تنگه حریر یک خانواده زندگی می کند که آنها قصد نقل مکان نداشته و اصلا اجازه نمی دهند خانه هایشان کارشناسی شود. حالا با هزار یک بار پیگیری توانستیم از طریق دادستان کارشناس مرضی الطرفین را مشخص کرده و کارشناس خودشان و کارشناس وزارت نیرو هم تعیین شدند تا مشکل برطرف شود. چند باری قرار شد برویم تا این خانه ها را کارشناسی کنیم ولی کارشناس آنها نیامدند و گفتند تا کارشناس ما نیایند اجازه کارشناسی نمی دهیم! هر چند داریم پیگیری می کنیم ولی متاسفانه تحت تحریک یک نفر قرار گرفته اند تا موضوع حل نشود در حالی که 90 درصد اهالی خانه را فروخته و رفته اند.



مدیر طرح سد گتوند در پاسخ به اینکه در هر حال این خانوارها در شرایط بسیار نامطوبی زندگی می کنند گفت: قبلا هم این روستاها در شرایط بد و سختی بوده اند. و تنها راه برای رهایی آنها باید کارشناس بیاید و کارشناسی کند و الا مجبوریم بر اساس قانون خانه خریداری شده و بعد پول خانه به حساب شخص واریز شود ولی ما به سمت اقدامات قانونی نرفتیم.



از شیبانی سوال شد که وزارت نیرو می بایست به جای گرفتن خانه به روستائیان خانه می داد ولی شما پول دادی و مبلغ این پول حتی کفاف رهن خانه را هم می داد چرا شما خانه ندادید که در پاسخ گفت: قانون نگفته است ما باید به جای خانه هایی که می گیریم خانه بدهیم. ما تنها می توانستیم زمینها و خانه ها بخریم. البته اگر آنها می خواستند ما این کار را می کردیم.



سد گتوند با مجوز و نظارت سازمان محیط زیست اجرا شد



از شیبانی در مورد تخریب محیط زیست، حیات وحش و میراث فرهنگی در حاشیه ساخت سد گتوند سوال شد که آیا در اجرای این سد کارشناسان میراث فرهنگی و محیط زیست مجوزهای لازم را به شما داده بودند یا خیر که وی پاسخ داد: ما مجوز زیست محیطی داشتیم که سال 87 صادر شد. در طول اجرای طرح هم نظارت سازمان محیط زیست وجود داشت که هر ماه یک بار ناظران حضور داشته و گزارش تهیه می کردند و این نظارتها تا آخر طرح خواهد بود. در مورد حیات وحش هم که می گوئید بنده خودم دیدم که بچه های سد خودشان یک روباه را با قایق موتوری نجات دادند.



کارشناسان میراث فرهنگی بر طرح سد گتوند نظارت داشتند



در مورد میراث فرهنگی هم باید بگویم که ما با پژوهشگاه باستان شناسی قرارداد داریم. این کارشناسان تمام آثار باستانی را شناسایی می کنند آنهایی که باید نجات داده شوند منتقل می کنیم و آنهایی که ارزش میراثی نداشته باشد مجوز می دهند. که غیر از چند مورد آثار قابل توجهی نبوده است. که در مورد شیرهای سنگی هم باید بگویم این شیرها در روستاها زیاد است و طبیعی است.



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گفتگو از سید هادی کسایی زاده