پسیانی و غفاری به "فرشتگان قصاب" پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، به‌زودی بازیگران خارجی این فیلم نیز معرفی خواهند شد. سهیل سلیمی، کارگردان فیلم به همراه مجتبی امینی مدیر تولید و بابک پناهی طراح صحنه و لباس برای انتخاب بازیگران خارجی و لوکیشن‌های خارج از کشور عازم لبنان شده‌اند.

انتخاب بازیگران افغانی در تهران انجام خواهد گرفت. "فرشتگان قصاب" که اولین ساخته بلند سهیل سلیمی است ماجرای فرهاد مردی افغان را روایت می‌کند که همسرش در حمله آمریکای‌ها در مدرسه‌ای گرفتار شده‌است. سهیل سلیمی در کارنامه خود کارگردانی "جدال در عمق 30 متری"، "آخر دنیا، اول بهشت" و کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم "روز تمرین" را دارد.

"فرشتگان قصاب" محصول موسسه فرهنگی و هنری شهید آوینی است.