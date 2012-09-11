فراخوان رهبران اتحادیه های کارگری انگلیس برای اعتصاب سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رهبران بزرگترین اتحادیه های کارگری انگلیس روز دوشنبه خواستار اعتصاب در اعتراض به افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و حقوق مستمری بگیران شدند.

رهبران بزرگترین اتحادیه های کارگری انگلیس این درخواست را در مراسم گشایش کنفرانس کنگره اتحادیه تاجران مطرح کردند که بزرگترین گردهمایی سالانه اتحادیه های کارگری بود.

مردم انگلیس به سیاست های دولت "دیوید کامرون" مبنی بر افزایش مالیات ها، کاهش دستمزدها و حقوق مستمری بگیران و طرح تعدیل که باعث بیکار شدن 410 هزار کارمند دولتی شده است، معترض هستند.

اتحادیه های کارگری روز 20 اکتبر از پارلمان انگلیس تا "هاید پارک" راهپیمایی می کنند و خشم خود را از طرح های ریاضت اقتصادی ابراز خواهند کرد.

همچنین دو اتحادیه معلمان انگلیس از برگزاری یک تظاهرات اعتراضات آمیز در روز 26 سپتامبر خبر داده است.

ایندپندنت، نیز در همین رابطه می نویسد: اتحادیه‌های بخش خصوصی خود را آماده شروع دور جدیدی از اعتراضات به افزایش نرخ بیکاری و عدم پرداخت حقوق خود می‌کنند. دولت انگلیس هم اکنون خود را در برابر اقدام میلیون‌ها کارگر می‌بیند که تصمیم دارند اعتصابی سراسری علیه تدابیر ریاضتی دولت به مورد اجرا بگذارند.

Unison (بزرگ‌ترین اتحادیه تجاری بخش خصوصی با بیش از 1.3 میلیون عضو) و GMB (یکی دیگر از اتحادیه‌های تجاری انگلیس با بیش از 600 هزار عضو) اعلام کرده‌اند که در حال برنامه‌ریزی برای شروع اعتراضات در خصوص پایین بودن حقوق و مزایای خود هستند.

برندان باربر دبیرکل گنگره اتحادیه تجاری در همین مورد اعلام کرده است که کارگران می‌خواهند خشم واقعی خود را در خصوص کاهش استانداردهای زندگی خود ابراز کنند.

سال گذشته نیز اتحادیه‌های کارگری به مدت دو روز اعتراضاتی را علیه تدابیر ریاضتی دولت ائتلافی انگلیس برگزار کردند. اعتراضات جدید چالش جدید برای دولت انگلیس و البته فشاری مضاعف بر کادر رهبری حزب کارگر خواهد بود؛ چرا که این حزب با طرح عدم افزایش دستمزدها موافقت کرده بود.

از سوی دیگر، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بخش تولید در انگلیس در بدترین وضعیت ممکن خود در سه سال گذشته قرار گرفته است. سازمان تولیدکنندگان انگلیس اعلام کرده که صادرات این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.