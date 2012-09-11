مراسم قرعه کشی لیگ برتر کشتی آزاد به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود مراسم قرعه کشی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد روز 25 شهریور با حضور نمایندگان تیم‌های شرکت کننده برگزار شود که گویا برگزاری این مراسم، همانطور که پیش بینی می شد به تاریخ نامعلومی موکول شد.

البته متولیان فدراسیون کشتی در توضیحی مختصر و کوتاه، عدم برگزاری مراسم قرعه کشی را درخواست‌ مکرر بعضی از باشگاه‌های شرکت کننده برای حضور در لیگ برتر کشتی آزاد خواندند، اما این دلیل چندان منطقی به نظر نمی رسد. رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد همواره در سالهای اخیر با رایزنی و پادرمیانی این مقام و آن مسئول و همچنین دادن امتیازات مختلف به برخی باشگاههای گمنام و تازه وارد برپا می شد که این بار هم بعید است قرعه کشی لیگ به دلیل استقبال بیش از حد تیم های علاقمند به تاخیر افتاده باشد!

"عباس نمازیان" سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی نیز چندی پیش در مصاحبه با خبرنگار مهر از اعلام آمادگی 10 تیم برای حضور در این پیکارها خبر داده بود، اما حضور این تعداد تیم با در نظر گرفتن مشکلات مختلف و همیشگی رقابتهای لیگ برتر در سالهای گذشته، چندان منطقی به نظر نمی رسد. ضمن اینکه رقابت‌های لیگ را می‌توان با همین 10 تیم اعلام شده نیز به بهترین شکل برگزار کرد و دیگر دلیلی برای به تاخیر انداختن مراسم قرعه کشی وجود نداشت.

به هر ترتیب امیدواریم رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد امسال با توجه به ادعای مسئولان فدراسیون کشتی مبنی بر درخواست های مکرر تیم‌های شرکت کننده، با گرمی خاصی برگزار شود و بر خلاف لیگ‌های گذشته، موجب از میدان به در شدن تیم های با ریشه و قدیمی کشتی ایران نشود.