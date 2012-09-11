10 نماینده در جلسه غیر علنی مجلس از بازار ارز با وزیر اقتصاد سخن می گویند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس برای بررسی موضوع افزایش بی‌رویه قیمت ارز در بازار با حضور وزیر اقتصاد جلسه غیرعلنی تشکیل داد. این جلسه ساعت 11:15 آغاز شد.

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس اسامی سخنرانان مجلس که قرار است در خصوص ابعاد مختلف و دلایل افزایش قیمت ارز و راهکارهای موجود صحبت کنند اعلام کرد.

به گفته دهقان غلامرضا مصباحی مقدم ، احمد توکلی، الیاس نادران و جعفر قادری از کمیسیون برنامه و بودجه، محمد حسین حسین زاده بحرینی و محمدرضا پورابراهیمی از کمیسیون اقتصاد، مسعود میرکاظمی از کمیسیون انرژی، محمد رضا فولادگر از کمیسیون صنایع و معادن، محمدرضا محسنی ثانی از کمیسیون امنیت ملی و محمدرضا باهنر از هیات رئیسه مجلس 10 نماینده‌ای هستند که در جلسه غیرعلنی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص بازار ارز خواهند پرداخت.

وزیر اقتصاد باید در این جلسه به سئوالات مطرح شده از سوی این نمایندگان پاسخ دهد.