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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

دشتی:

یزد در زمینه رسانه هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است

یزد در زمینه رسانه هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است

یزد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد گفت: گرچه بسیاری از رسانه های یزد طی دو سه سال اخیر از رشد قابل توجهی به لحاظ کمی و کیفی برخوردار بوده اند اما با توجه به ظرفیت های استان یزد، رسانه در این استان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دشتی در نشستی با اصحاب رسانه و مدیران کل حوزه اجتماعی استان یزد اظهار داشت: رسانه های استان در یکی دو سال اخیر از رشد کمی و کیفی بسیار خوبی برخوردار بوده اند اما از آنجا که یزد در حوزه های مختلف آموزشی، کشاورزی، دینی، میراث فرهنگی و ... از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است، هنوز جای کار بسیاری در رسانه ها وجود دارد.

وی نقش رسانه ها را در فرهنگ سازی بی بدیل خواند و افزود: رسانه ها در هر حیطه ای از معضلات و آسیب های اجتماعی گرفته تا هشدارهای اجتماعی و پزشکی و ... می توانند دست یاریگر و توانمند مدیران استان باشند.

دشتی تاکید کرد: بر همین اساس انتظار داریم رسانه ها در حیطه های مختلف از جمله فرهگ سازی برای جلوگیری از اعتیاد و طلاق، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، اخلاق مداری در جامعه، فرهنگ سازی ترافیکی و ... وارد عمل شوند و معضلات استان را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه معلولیت یکی از معضلات استان یزد است، بیان داشت: یکی از معلولیت هایی که به دنبال تنبلی چشم در افراد ایجاد می شود، نابینایی است در حالی که با یک درمان ساده و پیش پا افتاده قابل رفع است.

دشتی یادآور شد: رسانه ها مردم را برای مشارکت جدی در اجرای طرح های بهزیستی به ویژه پیشگیری از تنبلی چشم یاری دهند.

وی تاکید کرد: صدا و سیما نیز به عنوان رسانه ملی باید برنامه سازی کند تا جامعه از مشکلی به نام معلولیت نجات پیدا کند.

کد مطلب 1694107

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