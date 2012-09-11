یزد در زمینه رسانه هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دشتی در نشستی با اصحاب رسانه و مدیران کل حوزه اجتماعی استان یزد اظهار داشت: رسانه های استان در یکی دو سال اخیر از رشد کمی و کیفی بسیار خوبی برخوردار بوده اند اما از آنجا که یزد در حوزه های مختلف آموزشی، کشاورزی، دینی، میراث فرهنگی و ... از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است، هنوز جای کار بسیاری در رسانه ها وجود دارد.

وی نقش رسانه ها را در فرهنگ سازی بی بدیل خواند و افزود: رسانه ها در هر حیطه ای از معضلات و آسیب های اجتماعی گرفته تا هشدارهای اجتماعی و پزشکی و ... می توانند دست یاریگر و توانمند مدیران استان باشند.

دشتی تاکید کرد: بر همین اساس انتظار داریم رسانه ها در حیطه های مختلف از جمله فرهگ سازی برای جلوگیری از اعتیاد و طلاق، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، اخلاق مداری در جامعه، فرهنگ سازی ترافیکی و ... وارد عمل شوند و معضلات استان را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه معلولیت یکی از معضلات استان یزد است، بیان داشت: یکی از معلولیت هایی که به دنبال تنبلی چشم در افراد ایجاد می شود، نابینایی است در حالی که با یک درمان ساده و پیش پا افتاده قابل رفع است.

دشتی یادآور شد: رسانه ها مردم را برای مشارکت جدی در اجرای طرح های بهزیستی به ویژه پیشگیری از تنبلی چشم یاری دهند.

وی تاکید کرد: صدا و سیما نیز به عنوان رسانه ملی باید برنامه سازی کند تا جامعه از مشکلی به نام معلولیت نجات پیدا کند.