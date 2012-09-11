تسهیل ازدواج جوانان باید به صورت یک حرکت عظیم فرهنگی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کارگروه ازدواج استان صبح سه شنبه در دومین جلسه این کارگروه که با حضور اعضا در سالن اداره ورزش و جوانان استان برگزار شد گفت: در روایات آمده است که اگر کسی مقدمات ازدواج جوانان را فراهم کند در قیامت در سایه عرش الهی خواهد بود و امید داریم ما نیز در این حرکت فرهنگی مورد اشاره روایات گام برداشته و این روایت شامل حال ما بشود.

علی پارسانیا اظهار داشت: در جلسه گذشته طرحی از سوی شبکه فعالین ازدواج به منظور ارائه در ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع ازدواج که قرار است در مهر ماه برگزار شود در اختیار اعضا قرار گرفت و از اعضا خواسته شد تا نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه این طرح اعلام کنند که پس از بررسی پیشنهادات آن را به منظور گرفتن مصوبه به ستاد ساماندهی امور جوانان ارائه دهیم.

در این جلسه پیشنهاداتی مانند برگزاری جشن ازدواج ویژه مخاطبین خاص هر دستگاه که طی یکسال گذشته ازدواج کرده اند و اعطای هدایا به آنان، ارائه خدمات مشاوره رایگان توسط دستگاه‌های دولتی دارای مراکز مشاوره، و مراکز مشاوره دارای مجوز از سازمان بهزیستی در این هفته، برگزاری کارگاه آموزشی پیش از ازدواج برای کارکنان مجرد و فرزندان بالای 17 سال کارکنان در کلیه ارگانها، برگزاری دوره آموزشی قبل و پس از ازدواج ویژه پرسنل و اعطای گواهی نامه به شرکت کنندگان و در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای دارندگان گواهی نامه، اعطای کتاب، فیلم و سی دی با موضوع ازدواج به مخاطبین جوان در کلیه ارگان‌ها، اعطای هدیه به پرسنلی که در این هفته ازدواج می کنند، انجام تبلیغات محیطی جهت پررنگ کردن این هفته (در فضای داخل و بیرون اداره)، معرفی زوجهای برتر و موفق از بین پرسنل و مخاطبین مرتبط با هر ارگان، خریداری بسته های فرهنگی آموزشی ازدواج از شفا و ارائه به پرسنل، کلیه دستگاه‌ها در حوزه اختیارات خود امتیاز ویژه ای به دارندگان گواهی نامه آموزش‌های پیش و پس ازدواج در نظر بگیرند، تخصیص هدیه ازدواج به کلیه کارمندان اعم از استخدامی، قراردادی و... به منظور اجرا در هفته ازدواج ارائه شد.

در ادامه این جلسه ادارات، نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان به تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های خود در هفته ازدواج پرداختند.