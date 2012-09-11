مسئولیت جدید جاسبی با حکم و امضای رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد با صدور این حکم که ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ 714 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ درباره ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎه‌ھ‌ﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ است، عبدالله جاسبی را به عنوان یکی از اعضای این شورا منصوب کرد.

رئیس جمهور در این ﻣﺎده واﺣﺪه ابلاغ شده ﻣﺤﻤﺪمهدی زاھﺪی، ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ شهرﯾﺎری، ﻋﺒﺪﷲ ﺟﺎﺳﺒﯽ و ﺣﺠت‌اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺮاﻗﯽ، رحیم پور ازغدی،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺒﻮﯾﺎن را ﺑرای تکمیل شورای اسلامی شدن دانشگاهها به عنوان اعضای جدید معرفی کرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به انتصاب این اعضا رای مثبت داد.