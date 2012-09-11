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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

محدثی در گفتگو با مهر:

انیمیشن قم طی دو سال گذشته مقام‌های اول کشوری را کسب کرده است

انیمیشن قم طی دو سال گذشته مقام‌های اول کشوری را کسب کرده است

قم - خبرگزاری مهر: مسئول استودیوی انیمیشن جم گفت: تولیدات انیمیشنی قم طی دو سال گذشته به لحاظ کیفیت توانست مقام‌های اول را در کشور کسب کند.

یاسر محدثی در گفتگو با خبرنگار مهر،  با بیان اینکه در حال حاضر چیزی به اسم انجمن انیمیشن در هنرهای تجسمی وجود ندارد افزود: اولین تلاش‌ها برای ثبت انجمن انیمیشن از سوی فعالان انیمیشن استان قم در حال انجام است که امیدواریم این انجمن هر چه زودتر به ثبت برسد.

وی با بیان اینکه ما در مجموعه استودیوی انیمیشن جم  قم، هزار و 200 دقیقه انیمیشن تولید کردیم افزود: تعداد 15 نفر از متخصصین این حرفه در این مجموعه مشغول  فعالیت هستند.

این کارگردان انیمیشن قم با بیان اینکه سریال انیمیشنی "آرزوی زاغ‌ها"  که در استودیوی انیمیشن جم قم تولید شده هم اکنون از شبکه دو سیما در حال پخش است، افزود: قصه‌های کهن 1 و 2 ، فلسطینی خانه ندارد و همچنین تعداد دیگری کار کوتاه، از تولیدات این استودیو انیمیشن در قم است.

وی در خصوص جایگاه قم در انیمیشن اظهار داشت: انیمیشن قم در دو سال گذشته مقام اول را به لحاظ کیفیت در کشور به خود اختصاص داده است.

محدثی با بیان اینکه انیمیشن در قم روند رو به رشدی را طی می‌کند افزود: بسیاری از مشکلاتی که در انیمیشن سازی استان وجود دارد را می‌توان در قالب همان انجمن انیمیشن که قرار است به ثبت برسد حل کرد.

مسئول استودیوی انیمیشن جم ادامه داد: فعالان در عرصه انیمیشن به ندرت گروهی کار می کنند و هر یک به صورت جداگانه مشغول فعالیت هستند که اگر همه زیر یک چتر رفته و به لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار گیرند با مشکلات کمتری در تولید انیمیشن رو به رو خواهند بود.
 

کد مطلب 1694110

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