حجاج گلستان حامی دو هزار کودک یتیم می شوند

مهدی شیخی در حاشیه همایش حج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون چهار هزار کودک تیم توسط زائران استان حمایت می شوند.
وی عنوان کرد: این افراد از محل صرفه جویی زائران و هدایت هزینه مازاد هزینه ولیمه زائران دارای حامی شدند.
وی اظهار داشت: اگر زائران بتوانند از محل صرفه جویی هزینه ها، کودک یتیمی را تحت پوشش درآورند علاوه بر خیر دنیوی، از پاداش اخروی نیز بهره مند می شوند.
شیخی عنوان کرد: امسال نیز تفاهمنامه هایی با کمیته امداد منعقد شد تا زائران ولیمه های دسته جمعی داده و از محل صرفه جویی هزینه ها دو هزار کودک یتیم را تحت پوشش قرار دهند.
در گلستان هشت هزار و317 یتیم زیر 18سال وجود دارد.
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