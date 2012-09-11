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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

شیخی:

حجاج گلستان حامی دو هزار کودک یتیم می شوند

حجاج گلستان حامی دو هزار کودک یتیم می شوند

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیر حج و زیارت گلستان گفت: دو هزار کودک یتیم استان تحت پوشش حجاج استان قرار می گیرند.

مهدی شیخی در حاشیه همایش حج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون چهار هزار کودک تیم توسط زائران استان حمایت می شوند.

وی عنوان کرد: این افراد از محل صرفه جویی زائران و هدایت هزینه مازاد هزینه ولیمه زائران دارای حامی شدند.

وی اظهار داشت: اگر زائران بتوانند از محل صرفه جویی هزینه ها، کودک یتیمی را تحت پوشش درآورند علاوه بر خیر دنیوی، از پاداش اخروی نیز بهره مند می شوند.

شیخی عنوان کرد: امسال نیز تفاهمنامه هایی با کمیته امداد منعقد شد تا زائران ولیمه های دسته جمعی داده و از محل صرفه جویی هزینه ها دو هزار کودک یتیم را تحت پوشش قرار دهند.

در گلستان هشت هزار و317 یتیم زیر 18سال وجود دارد.

کد مطلب 1694111

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