راهکارهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها باید تبیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کلانتری در این خصوص اظهار داشت: با حذف هزینه‌های غیرضروری در دانشگاه‌ها می توان نظام ملی نوآوری و اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست بلکه اقتصادی پویاست که بر مبنای دانایی بنیان گذاشته خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید هزینه های غیر ضروری را کم کرد اما بایستی رشد علم و فناوری را افزایش دهیم و نباید هیچ گونه خللی در اجرای برنامه های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی بوجود آورد.

کلانتری همچنین به تحقق دانشگاه اسلامی اشاره کرد و افزود: برای تحول دانشگاهها به دانشگاه اسلامی بایستی دانشگاه تمدن ساز اسلامی ایجاد کرد و همه ی دانشگاهها هم سو با هم برای تحقق این مهم حرکت کنند.

این مقام مسئول در پایان افزود: توسعه دانش و فناوری در اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد مگر اینکه آستین همت اساتید، دانشجویان، مسئولین، سیاست‌گذاران و برنامه ریزان اقتصادی بخصوص ملت ایران با توجه به اهمیت روز افزون این مهم بالا زده شود.

کلانتری بیان داشت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مفهوم جدید در اقتصاد غرب جایگاهی ندارد و این نظریه که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده می‌تواند برای کشورهای تحریم شده و در حال مقاومت و جهان سومی بسیار راهگشا باشد.