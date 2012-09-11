جلسه بررسی سند پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس اداره مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی تدوین سند مذکور را گام موثری در اتخاذ راهکارهای فرهنگی و پیشگیری در استان کرمانشاه دانست، و ارزیابی مثبت دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل از اقدامات پیشگیری جمهوری اسلامی ایران را نتیجه ابلاغ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و نگاه ویژه رهبری به موضوع پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی و خانواده ها دانست.

در ادامه جلسه دکتر علی بکیان از اساتید برجسته دانشگاه به تشریح روند تدوین سند و مفاد مطروحه در آن پرداخت. در پایان جلسه مدعوین دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص سند در دست تدوین بیان و پیشنهاداتی مطرح نمود.

کسب مقام قهرمانی توسط دانش آموز کرمانشاهی در مسابقات آموزشگاه های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سهند پور حسین دانش آموز ناحیه 3 استان کرمانشاه در مسابقات قهرمانی آموزشگاه های کشور در رشته شنا مقام اول را به دست آورد.

سهند پورحسین دانش آموز ناحیه سه در مسابقات قهرمانی آموزشگاه های کشور در رده سنی 14 سال در رشته شنا در ماده 50 متر و 100 کرال پشت به ترتیب موفق به کسب دو مدال طلا و نقره شد و مقام قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.

همچنین محمد چشم زار دانش آموز ناحیه 3 در رشته دو و میدانی ماده 200 متر مقام سوم این مسابقات کسب نمود.

شایان ذکر است این مسابقات با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور از تاریخ چهار تا 12 شهریور 91 به میزبانی استان یزد برگزار شد.

نفرات برتر مسابقات بیست و یکمین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد (پسران)

علی مرادی کارشناس مسئول نمایندگی استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه و مسئول اجرایی مسابقات اعلام نمود: این مسابقات با حضور شرکت کنندگانی از استان های مرکزی، لرستان، کردستان، قم و کرمانشاه در دو دوره راهنمایی و متوسطه، با حضور بیش از 110 نفر دانش آموز برتر مدارس استعدادهای درخشان در رشته های (حفظ قرآن ، حفظ ویژه قرآن، قرائت قرآن و معارف قرآنی) با حضور داوران ممتاز استانی در مرکز تربیت معلم شهید مطهری کرمانشاه طی روزهای 15 و 16 شهریورماه برگزار و نفرات برتر آن مشخص و به شرح ذیل اعلام گردید.

وی اسامی نفرات برتر این مسابقات را بدین شرح اعلام کرد:

رشته قرائت قرآن کریم دوره راهنمایی:

1 –رتبه اول : علی عبادی آرام ، از استان قم

2 –رتبه دوم(مشترک): مجید خانجانی (از استان قم) و محمد حسین موحد (از استان کرمانشاه)

3 –رتبه سوم: محمد شاه وردی (از لرستان)

رشته قرائت قرآن کریم دوره متوسطه:

1 –رتبه اول : امیر زارع، از استان لرستان

2 –رتبه دوم: محمد کاظم احمدگل، از استان قم

3 –رتبه سوم: محمد حسین امینی، از استان کرمانشاه

رشته حفظ قرآن کریم دوره راهنمایی:

1 –رتبه اول : محمدرضا صفری، استان قم

2 –رتبه دوم: احمدرضا خدایی، استان لرستان

3 –رتبه سوم(مشترک): آرمین مخلصی و محمدهادی نصرتی (از استان کرمانشاه)

رشته حفظ قرآن کریم دوره متوسطه:

1 –رتبه اول : حامد زارعی، استان قم

2 –رتبه دوم: احسان یاری، استان قم

3 –رتبه سوم: بهنام رستمی، استان کردستان

رشته حفظ ویژه قرآن کریم دوره راهنمایی:

1 –رتبه اول : علی معظمی ، استان لرستان

2 –رتبه دوم: محمد مهدی امانی، استان مرکزی

3 –رتبه سوم: محمد مهدی خاوری، استان قم

رشته حفظ ویژه قرآن کریم دوره متوسطه:

1 –رتبه اول : علیرضا افشاری، استان قم

2 –رتبه دوم: علی مرادی، استان کرمانشاه

3 –رتبه سوم: هادی بلواسی، استان لرستان

رشته معارف قرآن کریم دوره راهنمایی:

1 –رتبه اول : سید حسین موسوی، استان لرستان

2 –رتبه دوم: سبحان مرادی فرد، استان لرستان

3 –رتبه سوم: مجید قاسمی، استان قم

رشته معارف قرآن کریم دوره متوسطه

1 –رتبه اول : سید علی شاهرخی، استان لرستان

2 –رتبه دوم: کیان چائی، استان مرکزی

3 –رتبه سوم: عرفان سبزعلی، استان لرستان

لازم به ذکر است دانش آموزان استان ایلام در این مسابقات حضور نداشتند.