مدیرکل جدید امور مالیاتی استان مرکزی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل امور مالیاتی کشور پیش از ظهر امروز در این مراسم گفت: بهره گیری از نیروی انسانی جوان تر، فنی تر و صاحب نظر تر انگیزه اصلی ما در جابجایی مدیران استانی است.

علی عسگری افزود: آرایش تغییر مدیران به صورت یکپارچه از طرح های در دست اجرای سال جاری سازمان امور مالیاتی است که تا پایان سال در سراسرکشور اجرایی می شود.

وی در ادامه با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: با اجرای این قانون طی 3 سال گذشته 28 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای این قانون نصیب کشور شده است.

رئیس کل امور مالیاتی کشور افزود: از مجموع این رقم 12 هزار میلیارد تومان در بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شده و 16 میلیارد تومان نصیب دولت شده است.

عسگری با بیان این این مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد پایدار برای دولت و شهرداری هاست که به شفافیت اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: باید با توجه به نقش مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشور بستر توسعه و پیاده سازی هرچه بهتر این طرح در کشور فراهم شود.

گفتنی است در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ناصر هاشمی مدیرکل سابق امور مالیاتی استان مرکزی محمدرضا سالارفرد به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی این استان معرفی شد.