آموزش از عوامل حیاتی رشد بلند مدت و پایدار بخش کشاورزی است

علی اصغر داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارتقای دانش تولید‌ کنندگان برنج باعث خواهد شد بهره‌ وری تولید و همچنین درآمد کشاورزان افزایش یابد.

وی همچنین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را از راههای افزایش بازدهی و بهبود کیفیت تولید دانست و اظهارداشت: هم اکنون در استان بیشتر از تکنیکهای سنتی برای تولید برنج استفاده می ‌شود.

مدیر ترویج و هماهنگی جهاد کشاورزی گیلان گفت: برای پیشرفت در تولید هر محصولی احتیاج به استفاده از مکانیزم و تکنیکهای پیشرفته برای تولید است.

وی ادامه داد: شالیزارهای برنج در استان اغلب مساحتی کمتر از یک هکتار دارند و این خود نشان ‌دهنده کوچک بودن اندازه زمین ‌ها و زمین داران از لحاظ اقتصادی است.

داداش پور گفت: یکی از مشکلات کوچک بودن اندازه زمین عدم استفاده از دیگر نهاده ‌های تولید به صورت بهینه است که باید در این زمینه توجهی ویژه شود.

وی افزود: متاسفانه اراضی کوچک برنج به دلیل زیانهای ناشی از تغییرات قیمتی و یا ناشی از شرایط بد آب هوایی به سمت تغییر کاربری سوق پیدا خواهند کرد که این امر خطر بزرگی برای بخش کشاورزی است.

مدیر ترویج و هماهنگی جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برنج از مهمترین غلاتی است که غذای دو سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهد، یادآورشد: گیلان به عنوان یکی از مهمترین استانهای تولید کننده برنج کشور به شمار می رود به طوری که بیش از 30 درصد برنج کشور در این منطقه تولید می شود.