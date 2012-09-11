برگزاری جشنواره نقاشی خیابانی هفته نیروی انتظامی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهراب ریاحی در نشست هماهنگی برنامه های هفته نیروی انتظامی، از برگزاری جشنواره نقاشی خیابانی با موضوع اعتیاد ومواد مخدر در حاشیه نمایشگاه هفته ناجا در مصلی ساری خبر داد.

وی افزود: این جشنواره با هدف اطلاع رسانی وآگاه سازی عمومی از عواقب سومصرف مواد مخدر در جامعه و هشدار به جوانان برگزار و به نفرات برتر هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

در این نشست در خصوص چگونگی برگزاری این جشنواره و تعیین زمان و مکان برگزاری آن بحث و تبادل نظر شد.

سربازان ناجا برخورد مناسب با مردم داشته باشند

فرمانده انتظامی مازندران در مراسم جشن تحلیف و سردوشی سربازان آموزشی مرکز آموزش شهید حسینی ستاد استان گفت: سربازان نیروی انتظامی باید با اخلاق و رفتار مناسب به مردم خدمت کنند.

سردار علیرضا مسکنیدر سخنانی به ماموریت های خطیر نیروی انتظامی در استان در راستای برقراری نظم وامنیت برای مسافران و گردشگران پرداخت.

وی با اشاره به روزهای پایانی تعطیلات تابستان و حجم بالای مسافر در استان از تلاش و زحمات همه همکاران در معاونت ها، پلیس های تخصصی، فرماندهی انتظامی شهرستان ها، یگان ویژه پاسداران به ویژه همکاران پلیس راه و پلیس راهنمایی ور انندگی قدردانی کرد.



کشف 18 کیلوگرم انواع مواد مخدر در قائم شهر



فرمانده انتظامی قائم شهر، از عملیات ویژه پلیس در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و کشف بیش از 18 کیلو گرم انواع مواد مخدر و 518 عدد قرص روانگردان خبر داد.



سرهنگ محمدرضا قدمی افزود: در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده با هدف مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و جرائم عملیات ویژه پلیس با بکارگیری همه امکانات و حضور عوامل پلیس های تخصصی در این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.



وی تصریح کرد: این طرح پس از شناسایی نقاط آلوده و جرم خیز و شناسایی مخلان نظم و امنیت و برخی سارقان حرفه ای و عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر با هماهنگی مقام قضایی به مرحله اجرا گذاشته شد.