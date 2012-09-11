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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

عبدالله پور اعلام کرد:

ایجاد باغ ایرانی در ماکو

ایجاد باغ ایرانی در ماکو

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ماکو از اجرای طرح ایجاد باغ ایرانی در شهرستان ماکو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عبدالله پور پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید فرماندار ماکو از روند مرمت وبازسازی اثر تاریخی کاخ موزه باغچه جوق افزود: برای اجرای این طرح 50 هکتار زمین مناسب در روستای باغچه جوق و در نزدیکی کاخ موزه شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه در صورت همکاری ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی عملیات احداث این باغ ایرانی بزودی اجرایی می شود اظهارداشت: برای احداث باغ ایرانی در مرحله نخست 10 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است .

وی در ادامه همچنین از اختصاص 10 میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی اثر تاریخی کاخ موزه باغچه جوق ماکو خبر داد و اعلام کرد: امسال در قالب مرمت این بنای تاریخی بخش هایی از کاخ موزه از جمله سردر ورودی ،حمام مجموعه،گل خانه وکاخ سنگی این کاخ موزه مرمت و بازسازی می شود.

عبدالله پور با بیان اینکه علاوه بر مرمت این کاخ موزه معابر کاخ موزه در داخل باغ و نهر های آن هم ساماندهی می شود گفت:مرمت این اثر تاریخی تا پایان سال به اتمام می رسد.

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ماکو از اتمام مطالعات لازم برای مرمت ساختمان کاخ موزه باغچه جوق خبر داد و گفت: بعد از اتمام طرح های مرمت و بازسازی بخش هایی این کاخ موزه ساختمان مرمت می شود.

این اثر به شماره 1739 به ثبت ملی رسیده است.

کد مطلب 1694120

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