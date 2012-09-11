به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته چهارجانبه تماس درباره سوریه با حضور ایران، عربستان، ترکیه و مصر روز گذشته در قاهره برگزار شد که در آن "حسین امیر عبدالهیان" معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران حضور داشت.

این در حالی است که اعلام شده دو کشور دیگر به جمع کمیته چهارجانبه برای حل بحران سوریه اضافه شده است که یکی از آنها به پیشنهاد تهران، کشور عراق بوده است.

هر گونه راه حلی ابتدا باید در داخل میان جریانهای سیاسی سوریه ایجاد و سپس با حمایت منطقه ای و بین المللی اجرا شود .

"طلال عتریسی" تحلیلگر برجسته لبنانی مسائل سیاسی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج احتمالی نشست چهارجانبه درباره سوریه که نخستین جلسه آن روز روز گذشته در قاهره برگزار شد، اظهار داشت: در گام نخست، مذاکره چهار کشور موثر شامل ایران، عربستان، مصر و ترکیه درباره بحران سوریه مسئله ای مثبت است. در واقع این گفتگوها می تواند مقدمه ای برای ورود به مراحل جدی تر برای حل بحران سوریه باشد.

وی افزود: اما در صورتی که بخواهیم واقع گرا باشیم؛ باید به این مسئله اشاره کنم که کمیته چهارجانبه برای رسیدن به تفاهم و توافق درباره راهکارهای حل بحران سوریه با چالش روبروست. برخی در این کمیته بر لزوم تعیین اولویت کناره گیری "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه تاکید دارند در حالی که کشوری همچون ایران با این مسئله مخالف است.

در واقع می توان گفت کمیته چهارجانبه با مذاکرات دشواری در راستای رسیدن به یک توافقنامه مشترک روبروست. من معتقدم باید کمیته چهارجانبه نشستهای متعددی درباره حل بحران سوریه برگزار کند و نمی توان انتظار داشت که در چند جلسه توافق در این باره حاصل شود.

عتریسی تاکید کرد: البته در مسئله بحران سوریه باید به تعارض خواسته های واشنگتن و مسکو نیز توجه داشته باشیم. به طور کلی آغاز نشستهای کمیته چهارجانبه مسئله ای مثبت ارزیابی می شود.

وی در توضیح چالشهای حل بحران سوریه به مهر گفت: توازن قوا میان جریانهای موافق و مخالف نظام سوریه در این کشور همچنان به قوت خود باقی است که البته جریان حامی نظام سوریه برتری دارد.

توازن قوا میان جریانهای موافق و مخالف نظام سوریه در این کشور همچنان به قوت خود باقی است که البته جریان حامی نظام سوریه برتری دارد.

عتریسی در پاسخ به سوالی درباره اضافه شدن کشورهای جدید به کمیته چهارجانبه حل بحران سوریه از جمله عراق و لبنان خاطر نشان کرد: اضافه شدن کشورهای همسایه سوریه به این کمیته در هر صورت امری مثبت ارزیابی می شود و ممکن است از برخی از این کشورها همچون ترکیه نیز خواسته شود از قاچاق سلاح به سوریه جلوگیری کنند.

وی افزود: البته نقش کشورهایی نظیر لبنان و عراق در حل بحران سوریه نمی تواند به اندازه کشورهایی نظیر ایران و ترکیه باشد.

کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در پاسخ به این سوال که راه حل نهایی حل بحران سوریه را چگونه ارزیابی می کند، اظهار داشت : این بحران حل نمی شود، مگر اینکه یک توافق سیاسی منطقه ای و بین المللی درباره آن انجام شود. در داخل سوریه هم اکنون گروههای مسلح متعددی وجود دارد که با هم توافق ندارند و به کشورهای متفاوتی وابسته هستند. هر گونه راه حلی ابتدا باید در داخل میان جریانهای سیاسی سوریه ایجاد شود و سپس با حمایت منطقه ای و بین المللی اجرا شود.

-------------------------------

مصاحبه: محمدعلی تخت رونده