تهران؛ سومین شهر ارزان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران در میان شهرهای جهان در حالی به عنوان یکی از ارزانترین شهرهای ارزان معرفی شد که در ماههای اخیر با نوسات ارزی متفاوتی روبرو بوده است. نوسانات ارزی و نرخ ارز رایج هر کشور از این جهت دارای اهمیت است که ملاکی برای تعیین میانگین هزینه های زندگی مورد استفاده قرار می گیرد.



از همین رو خبر گزاری رسمی چین ( شینهوا) در گزارشی که از سوی واحد اطلاعاتی اکونومیست منتشر شد 10 شهر ارزان جهان را بر اساس میانگین هزینه های زندگی معرفی کرد. در این ارزیابی شهر «نیویورک» به عنوان شاخص 100 در نظر گرفته شده است و بقیه شهر ها نیز در مقایسه با این شهر آمریکا رتبه بندی شدند.



حوزه آسیا و خاورمیانه 10 شهر نخست این رتبه ربندی را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که در سال گذشته هشت شهر از 10 شهر معرفی شده در لیست سال گذشته نیز حضور داشتند و تنها شهرهای «مانیل» و «تونس» با دوشهر «مسقط» از عمان و «کاتماندو» از نپال در لیست جدید جایگزین شده است.



بنابر این گزارش شهر کراچی از کشور پاکستان با نمره 46 در مقایسه با نیویورک در جایگاه اول قرار دارد. شهر بمبئی هند با نمره 52 در جایگاه دوم و پس ازآن تهران با شاخص 56 در مقایسه با نیویورک در جایگاه سوم قرار دارد و پس از تهران به ترتیب شهر دهلی نو ، جده، کاتماندو از کشور نپال، شهر پاناما، الجزایر، داکا از بنگلادش و مسقط 10 شهر ارزان جهان را تشکیل می‌دهند.



پیمایش جهانی هزینه زندگی Worldwide Cost of Living (WCOL) survey بنابر گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد در خرداد ماه منتشر کرد پیمایشی است که واحد اطلاعات مجله اکونومیست سالی دو بار انجام می‌دهد و بیش از 400 قیمت را در میان 160 کالا و خدمات با یکدیگر مقایسه می‌کند.



این محصولات شامل غذا، نوشیدنی، پوشاک، کالا‌های خانگی و وسایل بهداشتی شخصی، اجاره خانه، حمل‌و‌نقل، مدارس خصوصی، قبض‌های خدمات رفاهی، خدمات در خانه و هزینه‌های تفریحی هستند. در ارائه نتایج این پیمایش، همه شهر‌ها با شهر مبنای نیو‌یورک (با شاخص 100) مقایسه شده‌اند.



در هر بار انجام این پیمایش در ماه‌‌های سپتامبر و مارس، بیش از 50 هزار قیمت جمع‌آوری می‌شوند و نتیجه در دو ماه ژوئن ( خرداد) و دسامبر ( آذر ) انتشار می‌یابد.



پژوهشگران واحد اطلاعات اکونومیست فروشگاه‌هایی متنوع همچون سوپر‌مارکت‌ها، مغازه‌هایی با قیمت‌های متوسط و فروشگاه‌های ویژه با قیمت‌های بالا را در بررسی‌های خود وارد می‌کنند. قیمت‌ها هزینه بیش از 160 محصول را در هر شهر باز‌تاب می‌دهند. سپس قیمت‌های گرد‌آوری‌ شده با استفاده از نرخ ارز رایج هر کشور، به یک ارز واحد (دلار آمریکا) تبدیل می‌شوند و برای دستیابی به شاخص‌های مقایسه‌ای، به آنها وزن داده می‌شود. شاخص هزینه زندگی همان مجموعه وزن‌هایی را که در سطح بین‌المللی مبنا قرار می‌گیرند، به کار می‌برد و خود را با الگوی مخارج هیچ کشور خاصی تطبیق نمی‌دهد.

قیاس تاثیر گذاری قیمت ارز با وجود نوسانات رو به افزایشی که در ماههای اخیر از خود نشان داده است در مقایسه با معرفی ارزانترین شهرهای جهان در سال گذشته نشان می دهد تغییرات ارزی در شهرهای دیگر همچنان موثر بوده است طوریکه رتبه تهران از هشتم در سال گذشته به رتبه سوم در سال 2012 میلادی رسیده است. این شرایط بازتاب‌دهنده وضعی مشابه در سال‌های اخیر در ژاپن است که سبب می‌شد توکیو و اوزاکا معمولا عنوان نا‌خوشایند گران‌ترین شهر‌های دنیا را بر پیشانی داشته باشند.



گران‌ترین شهر‌های دنیا



در قیاس با شهرهای ارزان شواهد نشان می‌دهند که شهر‌های پاریس و فرانکفورت هنوز شهر‌هایی نسبتا گران هستند. جایگاه سنگاپور از آسیا نیز خبر از تغییر این موازنه می دهد. با این حال، اروپای غربی هنوز 24 شهر از 50 شهر گران‌قیمت دنیا را در خود جای داده و 14 شهر از این 50 شهر نیز آسیایی هستند.



درباره EIU



واحد اطلاعاتی اکونومیست Economist Intelligence Unit (EIU) یکی از ارائه دهندگان اطلاعات در زمینه اقتصاد کشورهای جهان است. این واحد اطلاعاتی 55 سال پیش کارهای پژوهشی و تحلیلی خود را در لندن آغاز کرد و نقطه قوتی برای پشتیبانی از اطلاعات تولیدی به شمار میرود. دامنه این اطلاعات از پیشبینیهای (EIU) واحد اطلاعاتی اکونومیست جهانی اقتصاد کلان گرفته تا تحلیلهای سیاسی و اقتصادی جداگانه برای 200 کشور متغیر است.



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گزارش از مهدی نوروزوندیان