اعزام 3460 مازندرانی به سفر معنوی حج تمتع

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله ساداتی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم آموزش متمرکز زائران حج تمتع در سالن سید رسول حسینی شهرستان ساری با اشاره به اینکه در استان 100 هزار نفر ثبت نام شده حج تمتع داریم اظهار داشت: امیدواریم در سالهای آینده این افراد به سرزمین وحی اعزام شوند.

وی افزود: طی سالهای 84 تا 86 بالغ بر 102 هزار نفر برای انجام مناسک حج تمتع در بانکهای استان سپرده گذاری کردند.

ساداتی گفت: گذرنامه همه زائران برای اعزام به سرزمین وحی آماده و قرار است نخستین کاراوان مازنی حج تمتع 20 مهر ماه سال جاری به این سفر معنوی اعزام شود.

مدیر حج و زیارت مازندران با بیان اینکه این استان در بحث برگزاری همایش به دلیل عدم وجود سالن مشکل دارد افزود: زمین 10 هکتاری را از مسکن و شهرسازی خریداری و اگر اعتبار لازم تخصیص پیدا کند در سال های آینده آموزش های سفر حج تمتع و عمره را در سالن جدید التاسیس برگزار خواهیم کرد.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.