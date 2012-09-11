همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با همکاری مرکز توسعه همکاری های علمی دانشگاهی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معاونت تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می شود.

همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم به مدت یک روز و در تاریخ 15/8/91 در محل مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار خواهد شد.

در این خصوص تفاهم نامه ای بین محمدمهدی احمدی رئیس مرکز توسعه همکاریهای علمی دانشگاهی معاونت پژوهشی و آموزشی و محسن قاسمی نماینده معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امضا رسید.

مرکز توسعه همکاری های علمی دانشگاهی معاونت پژوهشی و آموزشی با هماهنگی رایزنی های فرهنگی در خارج از کشور نسبت به معرفی سخنرانان همایش از کشورهای مصر، مالزی، لبنان، عراق، سوریه، کویت، الجزایر، هند، اندونزی و تونس اقدام بعمل آورده است.

همایش«حقوق عمومی در قرآن کریم» 15 آبان ماه سالجاری در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار می شود.

