  1. دين، حوزه، انديشه
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم برگزار می شود

همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم برگزار می شود

همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم در محل مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با همکاری مرکز توسعه همکاری های علمی دانشگاهی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معاونت تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می  شود.

همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم به مدت یک روز و در تاریخ 15/8/91 در محل مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار خواهد شد.
 
در این خصوص تفاهم نامه ای بین محمدمهدی احمدی رئیس مرکز توسعه همکاریهای علمی دانشگاهی معاونت پژوهشی و آموزشی و محسن قاسمی نماینده معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امضا رسید.
 
مرکز توسعه همکاری های علمی دانشگاهی معاونت پژوهشی و آموزشی با هماهنگی رایزنی های فرهنگی در خارج از کشور نسبت به معرفی سخنرانان همایش از کشورهای مصر، مالزی، لبنان، عراق، سوریه، کویت، الجزایر، هند، اندونزی و تونس اقدام بعمل آورده است.
 
همایش«حقوق عمومی در قرآن کریم» 15 آبان ماه سالجاری در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار می شود.
 
کد مطلب 1694129

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها