فاضلاب شهری کاشمر توسط بخش خصوصی اجرا می شود

علی اصغر پاکروان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای فاضلاب شهری جزو برنامههای اجرایی دولت تا 30 سال آینده در این شهرستان نیست گفت: اجرای فاضلاب شهری یکی از پروژه های بزرگ است که طرح های مطالعاتی آن آماده بوده و به پیشنهاد کشاورزان منطقه توسط بخش خصوصی انجام خواهد گرفت.

وی افزد: البته توسط دولت تمهیدات لازم در نظر گرفته خواهد شد تا در واگذاری آن به بخش خصوصی مشکلات کمتری در حین اجرا ایجاد شود.

وی گفت: هم اکنون کیفیت آب شرب شهر کاشمر در سطح استان جزء بهترین آب هاست و تمهیدات لازم آب شرب شهر کاشمر تا افق 1420 دیده شده است.

مدیر آبفای کاشمر با اشاره به تأثیر مثبت اجرای طرح هدفمندی یارانههادر کاهش میزان مصرف آب گفت: با توجه به این که شاخص مصرف به ازای هر مشترک در ماه 22 متر مکعب است شاهد کاهش ماهیانه مصرف آب به میزان 13.8 متر مکعب هستیم.

وی میزان مصرف واحدهای غیر مسکونی، تجاری و عمومی در یک سال اخیر را 363 متر مکعب عنوان کرد و در بخش مسکونی متوسط مصرف هر مشترک 163 متر مکعب در سال بوده، گفت: در حال حاضر این امور 32 هزار مشترک تحت پوشش دارد که 26 هزار و 61 مورد انشعاب مسکونی و چهار هزار و 753 مورد انشعاب غیر مسکونی وجود دارد.

وی با تأکید براین که مهمترین برنامههای این امور، اصلاح شبکه آب شرب، اجرای پروژه فاضلاب شهر، ارتقاء سیستم تله متر لینگ و به روز رساندن انشعابات آب است، از مشترکین خواست؛ با توجه به اجرای طرح هدفمندی با بهینه کردن مصرف ضمن کمک به اقتصاد خانواده، در حفظ منابع زیر زمینی برای نسل آینده بکوشند.

مدیر آبفای کاشمر با بیان اینکه همان طورکه مشترکین تداوم خدمات با بهترین کیفیت را از ما انتظار دارند و ما درانجام این وظیفه نهایت تلاش خودمان را صرف میکنیم، گفت: از مشترکین انتظار داریم نسبت به پرداخت به موقع قبوض آب دقت نظر داشته باشند.