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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

نجاتی زاده خبر داد:

نشر آثار پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان فراهم شد

نشر آثار پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان فراهم شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نشرآثار پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم نجاتی زاده گفت: برای نخستین بار از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر آثار و کتب در زمینه علوم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صادر شده و دانشگاه علوم پزشکی می تواند به عنوان یک ناشر آثار پزشکی را منتشر کند.

نجاتی زاده با اشاره به این مجوز در حوزه پزشکی استان هرمزگان اظهار کرد: با این مجوز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان با توجه به سیاستهای انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مالکیت مادی و معنوی محصولات مکتوب علمی در قالب کتاب ، نشریه را منتشر می کند.

وی افزود: با سیاستهای انتشارآثار پزشکی و هدفگذاری و برنامه ریزی و تسهیلات لازم رشد و ارتقای محصولات کتاب محور در دانشگاه فراهم می شود.

وی عنوان کرد: با این امکان انگیزه محققین، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان در زمینه های نشر آثار در قالب کتاب و نشریه در حوزه پزشکی و سلامت بیشتر می شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآورشد: نشر آثار پزشکی در هرمزگان موجب ارتقا رتبه علمی دانشگاه علوم پزشکی در نظام رتبه بندی داخل و خارج کشور می شود.

کد مطلب 1694134

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