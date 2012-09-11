سفر وزیر ورزش و جوانان به همدان/ حضور 10 جودوکار همدانی در اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، دو کشتی گیر آزاد کار همدانی برای شرکت در رقابت های لیگ برتر کشور به تیم استیل آذین جویبار مازندران پیوستند.

بر اساس این گزارش، محمد حسین سلطانی در وزن 55 کیلوگرم و میثم مصطفی جوکاردر وزن 84 کیلوگرم هر دو از همدان در ترکیب تیم استیل آذین جویبار قرار گرفتند.

همچنین صادق گودرزی نایب قهرمان ملایری کشتی المپیک امسال در تیم ثامن الحجج سبزوار در رقابت های لیگ برتر کشور شرکت می کند.

تیم های متقاضی شرکت در لیگ برتر کشتی آزاد کشور فقط تا 25 ماه جاری فرصت دارند تا با حضور در سازمان لیگ فدراسیون کشتی ثبت نام کنند.

مسابقات وزنه برداری جوانان کشور در همدان از شبکه سیما پخش می شود

رئیس هیئت وزنه برداری همدان گفت: مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان در همدان به صورت مستقیم از شبکه سیما پخش می شود.

منوچهر رضاخانی افزود: با پیگیری انجام شده، بخشی از این مسابقات از شبکه سوم سیما به روی آنتن می رود.

وی اضافه کرد: همچنین رقابت های تمامی وزن های مسابقات از شبکه استانی همدان به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

رضاخانی بیان داشت: مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان کشور در روزهای هفتم تا یازدهم مهر ماه امسال به میزبانی همدان در سالن تختی استان همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات در رده سنی 18، 19 و 20 سال برگزار می‌شود و هیئتهای وزنه‌برداری استان‌ها باید هشت وزنه‌بردار خود را در اوزان 56، 62، 69، 77، 85، 94، 105 و 105+ کیلوگرم، تا 25 شهریور ماه امسال به فدراسیون وزنه‌برداری معرفی کنند.

وزیر ورزش و جوانان به همدان سفر می کند

محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان طبق هماهنگی به عمل آمده روز شنبه 25 شهریور ماه جاری به همدان سفر می کند.

بهره برداری از مجموعه ورزشی سردار شهید حاجی بابایی مریانج و تماشای بازی دوستانه تیم های پاس همدان و مرصاد مریانج در حاشیه بهره برداری از این مجموعه از برنامه های سفر وزیر ورزش و جوانان به این شهر است.

مجموعه ورزشی سردار شهید حاجی بابایی شامل ورزشگاه 10 هزار نفری با تمامی تجهیزات مدرن فوتبال دنیا، خوابگاه، استخر سرپوشیده، سالن کشتی و سالن چندمنظوره است.

ورزشگاه 10 هزار نفری سردار شهید حاجی بابایی دارای اسکوبرد، سیستم هیلترینگ چمن، سایبان جایگاه تماشاگران، VIP و سایر امکانات لازم است.

حضور 10 بانوی جودوکار همدانی در اردوی تیم ملی جودو

10 بانوی جودوکار استان همدان به اردوی تیم ملی جودو جوانان و نوجوانان کشور دعوت شدند.

بر اساس این گزارش، دومین اردوی آمادگی تیم ملی جودو نوجوانان و جوانان بانوان برای آمادگی در مسابقات قهرمانی در مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا به مدت 10 روز در استان لرستان و مجموعه ورزشی تختی شهر خرم آباد برگزار خواهد شد

در بین 14 جودوکار دعوت شده در رده سنی نوجوانان نام پنج جودوکار از همدان به نام های مبینا عزیزی، شیوا جهانگیری، پریا نادری، لیلا سیاهپوشی و فاطمه حیدری دیده می شود.

در میان 16 جودوکار دعوت شده در رده جوانان نیز نام پنج جودوکار همدانی به نام های صبا کرمعلی، فاطمه نجفی فر، فهیمه دهیهلوان و زینب جلالوند از همدان به چشم می خورد.

برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی استان سبک شین کاراته

مسابقات کاراته سبک شین کاراته قهرمانی استان همدان در مریانج برگزار شد.

مسابقات کاراته سبک شین کاراته قهرمانی استان در سه رده سنی نونهالان و جوانان با حضور بیش از 90 کاراته کا در مجموعه ورزشی تربیت بدنی شهرستان مریانج برگزار شد

در پایان در رده سنی نونهالان علی جعفری در 25- کیلوگرم، علی عبدالملکی در 29- کیلوگرم، حمیدرضا جعفری در 30- کیلوگرم و محمد جواد سبزی در 33 + کیلوگرم رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.

در رده سنی نوجوانان امیر حسین یونسی در 35 - کیلوگرم، سید علی حسینی در 40- کیلوگرم، محمدرضا شعبانلو در 45 – کیلوگرم و علی رستمی در 45 + کیلوگرم حایز رتبه های برتر شدند.

در رده سنی جوانان نیز افشین طالبی در 55 - کیلوگرم، پیمان رحیم بخش در 50 - کیلوگرم، سعید شیراوند در 60 کیلوگرم و علی ترکمان نفرات برتر شدند.