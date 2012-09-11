طرح توسعه کشاورزی فرصتی مغتنم برای تقویت زیرساخت های کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی استان به ریاست بابک دلفانی، معاون برنامه‌ریزی استانداری و با حضور اعضای ذیربط در محل سالن شهدای دولت استاندار ی بر گزار شد.

بابک دلفانی گفت: طرح توسعه کشاورزی از اقدامات ارزنده و قابل توجه دولت دکتر احمدی نژاد است و مسؤلین با استفاده از فرصت پیش آمده می توانند ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان را در زمینه توسعه زیرساخت های کشاورزی و منابع آبی بارورکنند.

وی تسهیلات ارائه شده به متقاضیان طرح توسعه را از ترغیبات دولت جهت ارائه خدمات بیشتر عنوان کرد و افزود: مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بایستی با ابلاغ به تمامی شعب تحت نظر چه در مرکز استان وچه در شهرستان ها ارائه تسهیل در خدمات به متقاضیان را خواستار شوند و با سعه‌ی صدر اقدامات لازم را انجام دهند.

در ادامه این جلسه منصوری دبیر ستاد اجرایی گزارشی درخصوص اقدامات انجام شده در راستای طرح توسعه کشاورزی ارائه داد.

لازم به ذکر است، حسین پروین فرماندار شهرستان قصرشیرین به ارائه گزارش آخرین وضعیت انعقاد قرارداد، پرداخت تسهیلات طرح توسعه کشاورزی و ارائه گزارش توسعه باغات پرداخت.

در پایان این نشست سلیمانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان به طرح جامع کاشت گیاهان دارویی در مناطق مختلف استان اشاراتی داشت.