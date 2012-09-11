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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

فریدونی به مهر خبر داد:

فعالیت چهار کانون قرآن و نهج البلاغه در قم

فعالیت چهار کانون قرآن و نهج البلاغه در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم از فعالیت چهار کانون قرآن و نهج البلاغه در این استان خبر داد.

علی فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از ابتدای سال 90 اولین کانون قرآنی در کتابخانه قم راه اندازی شد و اکنون چهار کانون فعال هستند که شامل کتابخانه آیت الله خامنه ای، کتابخانه ایثار، فاطمة الزهرا(س) و کتابخانه امام خمینی(ره) در شهر قنوات می شود.

وی گفت: کانون های قرآن و نهج البلاغه با هدف آشنایی بیشتر اعضا با معارف و مفاهیم قرآنی در کتابخانه های عمومی راه اندازی می شود.
 
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم بیان کرد: اعضای کتابخانه ها می توانند در این کانون ها شرکت داشته باشند که بیشتر افراد بزرگسال هستند اما در کتابخانه ایثار این کانون برای کودکان و نوجوانان نیز فعال است.
 
وی گفت: برنامه های این کانون شامل قرائت قرآن، روخوانی، تفسیر، تجوید و مطالعه خطبه های نهج البلاغه است.
 
فریدونی بیان کرد: برخی از فعالیت های کتابخانه ها به صورت جنبی در راستای ارتقای سطح مطالعه مفید انجام می گیرد که از جمله برنامه های ابلاغ شده می توان به راه اندازی کانون های ادبی و همچنین کانون های نهج البلاغه اشاره کرد.
 
فعالیت 12 کانون ادبی در قم

وی گفت: اکنون 12 کانون ادبی و چهار کانون قرآن و نهج البلاغه در قم فعالیت می کند.
 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم بیان کرد: این کانون ها در آینده در سایر کتابخانه ها نیز راه اندازی می شود.
کد مطلب 1694139

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