چهارمین یادواره سرداران و 300 شهید بخش طرقبه برگزار می شود

محمد حسن ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین یادواره شهدا در ایام عزاداری رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق(ع) در محل مجتمع فرهنگی هنری ورزشی شهدای بسیج طرقبه برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این یادواره با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج و گسترش فرهنگ شهید و شهادت با همراهی و همکاری کمیته های اجرایی که به صورت مردمی و خودجوش تشکیل شده برگزار می شود.

ایزدی بر ضرورت انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل های جوان تأکید کرد و گفت: انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان، آنان را در برابر توطئه ها و ترفند های دشمنان بیمه می کند.

امام جمعه طرقبه افزود: برنامه های متنوعی از جمله برگزاری نمایشگاه محصولات فرهنگی و پخش و توزیع کلیپ های صوتی و تصویری متناسب با یادواره شهدا تدارک دیده شده است که در جوار مزار شهدا این نمایشگاه دایر می شود.

مسئول ستاد یادواره شهدای طرقبه گفت: خانواده های معظم شهدا به صورت رسمی و ارسال کارت دعوت و پیامک برای حضور در این مراسم معنوی دعوت شده اند و برای اطلاع رسانی عمومی بنرهای مزین به تصاویر شهدا در مسیر بلوار ورودی شهر طرقبه تهیه شده است.

شایان ذکر است چهارمین یادواره شهدای بخش طرقبه شنبه مورخ 25 شهریور همزمان با نماز مغرب و عشاء در محل مجتمع فرهنگی هنری ورزشی شهدای بسیج طرقبه واقع در گلزار شهدا برگزار خواهد شد.