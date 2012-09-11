جشنواره بزرگ فرهنگی هنری ورزشی ثامن الحجج(ع) در مشهد برگزار می شود

محمد رضا هراتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره با هدف استعداد یابی در 9 رشته ورزشی بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، دو ومیدانی ،تنیس با ویلچر، بدمینتون، وزنه برداری، شنا،تنیس روی میز و تیر و کمان در دو رده آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه با حضور 700 نفر مربی،سرپرست و ورزشکار در مجموعه ورزشی 15 خرداد،سالن شادروان حمیدی آسایشگاه فیاض بخش و سالن جانبازان امام خمینی (ره) از روز شنبه 25 شهریور ماه جاری به مدت 3 روز انجام می شود.

هراتی افزود: به گفته هادی رضایی، معاون فنی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین با توجه به مسابقات پاراآسیایی جوانان در سال 2013 که در کشور مالزی برگزار می‌شود، این پیش‌بینی از سوی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین انجام شد که برای حضوری قدرتمند در این رقابت‌ها، نسبت به شناخت استعدادهای جوان و جدید اقدام شود، بدین منظور جشنواره فرهنگی ورزشی ثامن الحجج (ع)، با رویکرد استعدادیابی جوانان و نوجوانان در 2 رده سنی زیر 20 سال و زیر 17 سال برگزار می‌شود تا حین برگزاری و پس از آن، نفرات برگزیده برای حضور در اردوهای آمادگی تیم ملی انتخاب شوند و امیدواریم که نسبت به دوره گذشته این مسابقات که در ژاپن برگزار شد، حضوری قدرتمندتری داشته باشیم.

هراتی گفت: این جشنواره با فاصله زمانی 2 روز بعد از بازگشت کاروان ایران از ‌بازی‌های پارالمپیک لندن آغاز می‌شود و این موید این مطلب است که فعالیت‌های ورزش‌های جانبازان و معلولین متوقف نمی‌شود و توجه ویژه به فعالیت‌های قهرمانی، همگانی و استعدادیابی به صورت همزمان انجام می‌شود.