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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

صالحی دیدار سایپا البرز و مس کرمان را قضاوت می کند

صالحی دیدار سایپا البرز و مس کرمان را قضاوت می کند

کرج – خبرگزاری مهر: طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، احمد صالحی در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور، دیدار سایپا البرز و مس کرمان را قضاوت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،با مشخص شدن تکلیف داوران دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور، طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال احمد صالحی پیکار سایپا البرز و مس کرمان را سوت می زند.

این در حالی است که مجید ویشگاهی کو علیرضا کنار به عنوان کمک داور و همچنین مهدی سید علی به عنوان داور چهارم در این دیدار حضور خواهند داشت.

گفتنی است؛ سعید بطحائی به عنوان نماینده فدراسیون و آلبرت گریگوریان به عنوان ناظر بازی در این پیکار حاضر خواهند بود.

دیدار تیم های فوتبال سایپا البرز و مس کرمان راس ساعت 15/19 در ورزشگاه امام علی کرمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1694144

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