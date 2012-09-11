به گزارش خبرنگار مهر، بسیج به عنوان یک نهاد بزرگ و مردمی همواره با اقشار مختلف جامعه سر و کار دارد و امروزه جمعیت عظیمی از این قشر را نوجوانان و جوانانی تشکیل میدهند که سرشار از خلاقیت و توانمندی هستند.
این موفقیت در حالی برای ورزشکاران اعزامی بسیجی استان قم به دست آمد که در واقع حضور بسیج در ورزش هم در زمینه همگانی و هم در عرصه قهرمانی، حاصل نگاه مثبت و سازنده مسئولان سپاه و بسیج کشور به ورزش است.
این چهارمین دوره رقابت ورزشکاران مدعی از استان های مختلف کشور در المپیاد پایگاه های استعدادیابی و قهرمانی بسیج کشور بود که در آن تیم اعزامی کاراته بسیج استان قم با وجود شایستگی برای کسب عنوان قهرمانی، در نهایت در جایگاه دوم رقابتهای رشته کاراته قرار گرفت.
چهارمین دوره المپیاد پایگاههای استعدادیابی و قهرمانی بسیج کشور در رشتههای کاراته، تکواندو، جودو، کشتی، شنا، فوتسال، والیبال و آمادگی جسمانی به میزبانی زنجان به انجام رسید و در نهایت تیم اعزامی کاراته قم بعد از کرمانشاه به مقام نایب قهرمانی دست یافت.
این در حالی است که در ردهبندی نهایی تیمهای کرمانشاه، قم، اردبیل، مرکزی و کرمان در مکانهای اول تا پنجم قرار گرفتند، ضمن اینکه هدایت تیم اعزامی پایگاههای استعدادهای و قهرمانی بسیج استان قم بر عهده ابوالقاسم پایدار بود.
فعالیت جدی قم در لیگ و مسابقات قهرمانی ورزش بسیج کشور
این موفقیت در حالی به دست آمد که در سال های اخیر با حمایت مدیریت ورزش قهرمانی بسیج سپاه علیبن ابیطالب (ع) استان قم، بسیج با حمایت از تیمها و ورزشکاران شاخص رشتههای مختلف در ورزش قهرمانی فعال و پویا است.
از سوی دیگر با انگیزه بسیار زیادی که جوانان بسیجی ورزشکار قم از خود نشان داده اند، تیمهای مختلف ورزشی بسیج در استان قم در مسابقات رشتههای ورزشی گوناگون حضوری فعال داشته و مقامهای بسیار درخشانی نیز هم در پیکارهای لیگ و هم در مسابقات قهرمانی بسیج کسب به ارمغان آورده اند.
موفقیت کاراته کاهای بسیجی قم در این مسابقات در حالی رقم خورد که تیمهای کشتی و کاراته بسیج قم در مسابقات لیگهای بسیج کشور حضور دارند و علاوه بر آن در فوتسال، والیبال، دو و میدانی، جودو و بسیاری رشتههای دیگر در ورزش بسیج کشور شاهد ورزشکاران بسیجی قم حضور موفقی دارند.
با پایان رقابت در هشت رشته؛
کاراته کاهای قمی نایب قهرمان استعدادهای بسیج کشور شدند
قم - خبرگزاری مهر: کاراته کاهای قمی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی قم در کاراته پایگاههای استعدادیابی و قهرمانی بسیج کشور شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، بسیج به عنوان یک نهاد بزرگ و مردمی همواره با اقشار مختلف جامعه سر و کار دارد و امروزه جمعیت عظیمی از این قشر را نوجوانان و جوانانی تشکیل میدهند که سرشار از خلاقیت و توانمندی هستند.
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