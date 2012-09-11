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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱

موسوی خبر داد:

افتتاح دو بیمارستان در مکه و مدینه/ تقویت روحیه خلوص زائران

افتتاح دو بیمارستان در مکه و مدینه/ تقویت روحیه خلوص زائران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حج و زیارت کشور از ساخت دو بیمارستان در شهرهای مکه و مدینه برای خدمات رسانی به زائران ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد موسوی پیش از ظهر سه شنبه در  مراسم آموزش متمرکز زائران حج تمتع مازندران در سالن سید رسول حسینی شهرستان ساری افزود: همه بیمارستان های کشورعربستان موظفند به زائران ایرانی خدمات ارائه کنند.

وی افزود: دو بیمارستان یکی در مکه و دیگری در مدینه احداث شده و حدود 300 پزشک در این دو مرکز بیمارستانی به زائران ایرانی خدمات پزشکی ارائه می دهند.
 
رئیس سازمان حج و زیارت کشور با بیان اینکه زمینه سفر حج در ماه مبارک رمضان بسته شده است افزود: خداوند متعال فرصت هایی در زندگی افراد ایجاد کرده که باید نهایت استفاده از فرصت بدست آمده داشته باشند.
 
موسوی افزود: عرفات، بقیع، مسجد الاقصی مکان های مقدسی بوده و خداوند افرادی که به سرزمین وحی مشرف می کند ثواب زیادی برای آنان در نظر گرفته که باید از فرصت ها نهایت استفاده شود.
 
وی بیان داشت: شرط اول بجا آوردن مناسک حج خلوص بوده که اگر هرچه بیشتر باشد ثواب آن فراوان است.
 
این مقام مسئول  افزود: سازمان حج و زیارت کشور نهایت تلاش را برای تسهیل در بجا آوردن مناسک حج زائران ایرانی  انجام می دهد.
 
موسوی گفت: بیش از 50 درصد کالای ایرانی به همراه زائران به کشورعربستان ارسال تا در آنجا از کالاهای خودمان استفاده کنند.
 
وی گفت: تهیه غذا برای زائران به صورت کاملا صنعتی صورت گرفته وغذای گرم و بهداشتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
 
موسوی به برگزاری با عظمت  اجلاس جنبش عدم تعهد در ایران اشاره کرد و افزود: با برگزاری اجلاس، ایران به یک کشور قدرتمند در جهان تبدیل شده است.
کد مطلب 1694148

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