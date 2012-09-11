تحقق درآمدهای مالیاتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: امسال دولت بیش از هر سال دیگر نیازمند درآمد با منشا درونی است چرا که با تحریم های نفتی درآمدهای نفتی کشور متزلزل شده است.
وی ادامه داد: تحقق درآمدهای مالیاتی از اهداف مهم سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری و در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است که همواره از سوی مقام معظم رهبری در این شرایط مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس کل امور مالیاتی کشور در ادامه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: اجرای این قانون 28 هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور کرده است.
عسگری گفت: از مجموع 28 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 12 هزار میلیارد تومان عاید شهرداری ها و دهیاری ها شده و 16 هزار میلیارد تومان نصیب دولت شده است.
وی تاکید کرد: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از معتبرترین پایه های مالیاتی کشور است که به شفافیت اقتصادی کشور کمک می کند.
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