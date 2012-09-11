شورای زنان انقلاب فرهنگی خواستار آسیب شناسی بازار لوازم التحریر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششصد و نود و یکمین جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع اسباب بازی و لوازم التحریر بررسی و آسیب شناسی شد.

در این جلسه اعضای شورای زنان به بررسی و آسیب‌شناسی اسباب‌بازی و لوازم‌التحریر کودکان و نوجوانان پرداختند و با توجه به طرح مسئله در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهمیت موضوع خواستار نظارت و برنامه‌ریزی همه‌جانبه در این راستا توسط دستگاه‌های مختلف فرهنگی از جمله وزارت آموزش و پرورش، صداوسیما، وزارت ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ارائه الگو مناسب ویژه کودکان و نوجوانان شدند.



ارائه گزارش وضعیت مدارس غیرانتفاعی و تیزهوشان

در ادامه جلسه، مهری سویزی نماینده وزارت آموزش و پرورش به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت مدارس غیر انتفاعی و تیزهوشان پرداخت.

به گفته سویزی، اینگونه مدارس با هدف کمیت‌بخشی و کیفیت‌بخشی در سطح کشور رشد داشته است و افزایش مدارس تیزهوشان در دولت نهم و دهم به 121000 دانش‌آموز و 450 مرکز آموزشی در سراسر کشور رسیده است.

پس از ارائه این گزارش، اعضای جلسه با ارائه نظرات و پیشنهاداتی بر لزوم گسترش عدالت در ارائه امکانات آموزشی در تمام مناطق کشور، لزوم افزلیش خلاقیت‌پروری در بین دانش‌آموزان، استفاده از روش‌های نوین در شناسایی استعدادهای درخشان، ضرورت پرورش مذهبی ـ سیاسی دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی بلندمدت برای رساندن اینگونه دانش‌آموزان به مقاطع بالای علمی، لزوم ارتباط با بنیاد ملی نخبگان تاکید کردند.

