کلاغ چهره های ترسناک را فراموش نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکنون محققان با استفاده از فناوری های تصویری، فعالیت مغزی این پرنده را از نظر عصبی شناختی و وقتی که چهره آشنایی می بیند را نشان دادند.

محققان دانشگاه واشنگتن ماسک دار یکسانی را به سر کرده و 12 کلاغ وحشی آمریکایی را به دام انداختند.

این دانشمندان پرنده ها را به مدت یک ماه در اسارت قرار داده و در حالی که ماسک های متفاوت و "مهربانی " به چهره داشتند به آنها غذا دادند.

سپس با پوشیدن دو ماسک متفاوت، فعالیت مغزی کلاغ ها را با استفاده از شیوه تصویربرداری توموگرافی گسیل پوزیترون مورد بررسی قرار دادند.

ماسک ترساننده و تهدید کننده ای که محققان هنگام به دام انداختن پرنده از آن استفاده کرده بودند موجب فعال شدن بخش هایی از مغز پرنده شد که با ترس مرتبط است.

از سوی دیگر ماسک مهربانی که هنگام تغذیه پرنده پوشیده شده بود مجموعه دیگری از مناطق مرتبط با جایزه و انگیزه را در مغز فعال کرد.

نتایج این تحقیقات حاکی است کلاغ ها مانند انسان با ترکیب اطلاعات بصری با خاطرات پیشین خود، صورت و چهره را تشخیص می دهند.

نتایج این تحقیقات درنشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.