50 درصد اعتبارات کشاورزی البرز به فارغ التحصیلان دانشگاهی اختصاص می یابد

علی اصغر منصورخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حمایت از فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های کشاورزی با بیان اینکه در سال جاری 127 طرح در ستاد توسعه کشاورزی استان به تصویب رسیده است، گفت: با اجرای این طرحها برای هزار و 783 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود.

وی افزود:از این تعداد 20 طرح مربوط به شرکت سهامی با مالکیت حقوقی و 107 پروژه مجری حقیقی دارند.



وی تصریح کرد: 63 میلیارد تومان تسهیلات برای بخش کشاورزی استان به بانک‌ها ابلاغ شده است که در صورت جذب کامل آن و پیشبرد طرح‌ها امکان تخصیص دوباره اعتبارات از سوی دولت به صورت اختصاصی به صنعت کشاورزی استان به میزان 100 میلیارد تومان وجود دارد.



منصورخاکی یادآور شد: از میزان اعتبار تخصیص داده شده به بانک‌ها 20 درصد برای سرمایه در گردش و 30 درصد برای صنایع تبدیلی و تکمیلی سرمایه‌گذاری می‌شود.



وی یادآور شد: 50 درصد اعتبارات برای طرح‌های فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی است که از سوی اداره کار، رفاه و تعاون معرفی می‌شوند.

منصور خاکی حمایت از طرحهای دانشجویی را زمینه ساز گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه برشمرد و گفت: به کارگیری طرحهای فارغ التحصیلان دانشگاهی موجب تسریع در تحقق اهداف می شود.