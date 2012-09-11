به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن سرانجام پس از هفته‌ها و به دلیل نتایج ضعیف ذوب‌آهن از سمت خود استعفا دادند و اعلام کردند که دیگر در این باشگاه اصفهانی فعالیت نمی‌کنند. اعضای سابق هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن پس از آن حرفی بر زبان نیاوردند و اعلام کردند حرف جدیدی برای گفتن ندارند.

طی روزهای گذشته گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه اصفهانی شد و نام‌های بسیاری برای حضور در هیئت مدیره این باشگاه شنیده می‌شد، نام‌هایی که البته هیچیک از سوی مسئولان این باشگاه اصفهانی یا کارخانه ذوب‌آهن برای حضور در ذوب‌آهن تایید نشد.

حضور محمدرضایی در هیئت مدیره ذوب‌آهن

مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن روز شنبه محمدرضایی، معاون خرید کارخانه ذوب‌آهن به عنوان عضو جدید هیئت مدیره این باشگاه اصفهانی معرفی کرد و اعلام کرد که سایر اعضای هیئت مدیره به زودی انتخاب خواهند شد.

حضور محمدرضایی در هیئت مدیره ذوب‌آهن آن هم در شرایطی که بسیاری احتمال حضور او در هیئت مدیره ذوب‌آهن را می‌دادند، احتمال حضور افرادی چون "مصطفی دافعیان"، مشاور امور ایثارگران استاندار اصفهان و "بهرامی" مشاور مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن در هیئت مدیره این باشگاه را افزایش داد.

البته طی روزهای اخیر هیچکس در مورد این مسئله اظهار نظر نکرده و مسئولان ذوب‌آهن ترجیح داده‌اند در مورد این مسئله چراغ خاموش پیش بروند و بعید نیست که تا پایان هفته، سایر اعضای جدید نیز از سوی مدیرعامل کارخانه معرفی شوند.

اظهار نظر عجیب عضو هیئت مدیره ذوب‌آهن

اما نکته جالب در مورد تغییرات هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن، اظهارات فیض‌بخشیان در مورد عدم استعفا از سمت خود در هیئت مدیره ذوب‌آهن بود. فیض‌بخشیان روز گذشته اعلام کرد که بر خلاف سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه، او استعفا نداده و این در حالیست که خبر استعفای او همچون دیگر اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن اعلام شده بود.

مجید فیض‌بخشیان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این مسئله می‌گوید: من استعفا نداده بودم و همچنان به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه مشغول فعالیت هستم؛ در مورد سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه هم مدیرعامل کارخانه باید اظهار نظر کند و در حیطه وظایف من نیست که در این زمینه حرف بزنم.

وی در مورد انتخاب اعضای جدید برای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن تصریح می‌کند: خبری در مورد سایر اعضا ندارم و فعلا جلسه‌ای با اعضای هیئت مدیره در مورد سیاست‌های باشگاه و برنامه‌های آینده برگزار نکرده‌ایم.

احتمال تغییر مدیرعامل

اما نکته‌ای که طی روزهای گذشته بیش از همه چیز در رسانه‌های اصفهان جلب توجه کرده، دلیل عدم استعفای مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن است چراکه در حالیکه بسیاری بر این باور بودند با تغییر هیئت مدیره ذوب‌آهن، خسرو ابراهیمی، مدیرعامل ذوب‌آهن هم از سمت خود استعفا می‌دهد، ابراهیمی علاقه‌ای به استعفا از خود نشان نداد.

ابراهیمی که سال گذشته و با حضور اعضای جدید هیئت مدیره ذوب‌آهن، به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد، همچنان در ذوب‌آهن مشغول فعالیت است و به نظر می‌رسد بر خلاف شایعات، علاقه‌ای به استعفا ندارد، این در حالیست که طی روزهای گذشته بسیاری از پیشکسوتان ذوب‌آهن و برخی مدیران اصفهان نیز مخالفت خود را با حضور ابراهیمی در راس باشگاه ذوب‌آهن اعلام کرده‌اند.

مخالفت علنی استاندار اصفهان با هیئت مدیره ذوب آهن

بسیاری بر این باورند که اظهارات دو هفته گذشته استاندار اصفهان در مورد مدیریت باشگاه ذوب‌آهن و انتقادات صریح و بی‌پرده ذاکر اصفهانی از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن، دلیل اصلی تغییرات اخیر ذوب‌آهن به شمار می‌رود و گفته می‌شود دامنه این تغییرات قرار است باز هم قربانی بگیرد.

استاندار اصفهان در حالی علیه مدیران ذوب آهن انتقاد کرد که داوودی، عضو سابق هیئت مدیره این باشگاه، نسبت فامیلی با استاندار اصفهان دارد و گفته می شد با وجود مخالفت استاندار به این عنوان انتخاب شده بود.

با توجه به اظهارات اخیر استاندار و سکوت مدیران کارخانه ذوب‌آهن و همچنین وضعیت منفعل باشگاه ذوب‌آهن، به نظر می‌رسد موج تغییرات ذوب‌آهن همچنان ادامه داشته باشد و طی روزهای آینده شاهد ادامه تغییر در باشگاه اصفهانی باشیم.