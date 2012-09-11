استفاده از لباس فرم مدارس برای دانش آموزان اراک الزامی است

ابوالفضل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح سال گذشته به صورت پایلوت در استان مرکزی اجرا شد، اظهار داشت: در سال تحصیلی 91-90 فقط 80 درصد این امر محقق شد ولی امسال باید صددرصد اجرایی شود.

وی استفاده از لباس متحدالشکل را یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد خواند و اضافه کرد: این امر همچنین از بروز و نمود اختلافات طبقاتی در مدارس جلوگیری می کند و همه دانش آموزان از هر طبقه ای با یک لباس در مدرسه حاضر می شوند و تاثیرات روانی مثبتی دارد.

وی با بیان اینکه فضای آموزشی در ناحیه یک آموزش و پرورش اراک جهت آغاز سال تحصیلی آماده شده است و هم اکنون 300 واحد آموزشی و 2هزار کلاس درس تجهیز شده اند اظهارداشت: در حال حاضر نزدیک به 4 هزار معلم و مدیر در ناحیه یک امر آموزش و تعلیم 60 هزار دانش آموز را بر عهده دارند.



هاشمی گفت: با توجه به سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی تصمیم بر این است که تمامی لوازم التحریر مورد استفاده دانش آموزان ایرانی باشد.

وی ادامه داد: این امر علاوه بر حمایت از تولید و ملی موجب جلوگیری از ورود برخی پوشش ها با نشانه های جریانات و فرقه های انحرافی به مدرسه که در شان فرهنگ ایرانی اسلامی نیست می شود.

هاشمی گفت: در سال تحصیلی جدید امر تغذیه نیز از حساسیت بالایی برخوردار است و توسعه آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان از تاسیس دو مدرسه تخصصی قرآن ویژه دختران و پسران در ناحیه یک اراک خبر داد و یادآور شد: با راه اندازی این مدارس 500 دانش آموز پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی مورد آموزش های قرآنی قرار می گیرند.