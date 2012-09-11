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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

مجیدی:

80 اثر به مرحله پایانی جشنواره ملی عکس زمان راه یافتند

80 اثر به مرحله پایانی جشنواره ملی عکس زمان راه یافتند

اراک- خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان مرکزی از پایان داوری آثار عکس زمان خبر داد و گفت: 80 عکس به مرحله نهایی راه یافتند.

حمیدرضا مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از 5 هزار و 100 عکس از 408 عکاس سراسر کشور به دبیرخانه چهارمین جشنواره عکس زمان رسید که پس از داوری این آثار به مرحله نهایی راه یافتند.

وی افزود: پس داوری ان تعداد آثار توسط سیدعباس میرهاشمی، محمدمهدی رحیمیان و کریم ملک مدنی تعداد 80 قطعه عکس از 63 عکاس از 21 استان به مرحله نهایی راه یافتند.

مجیدی با بیان اینکه  ان جشنواره در 28 شهریور ماه آغاز می شود و به مدت دو روز ادامه دارد، اظهار داشت: این جشنواره به میزبانی  حوزه هنری استان مرکزی و با همکاری شرکت پتروشیمی شازند، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و شهرداری اراک اجرا خواهد شد.

کد مطلب 1694166

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