80 اثر به مرحله پایانی جشنواره ملی عکس زمان راه یافتند

حمیدرضا مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از 5 هزار و 100 عکس از 408 عکاس سراسر کشور به دبیرخانه چهارمین جشنواره عکس زمان رسید که پس از داوری این آثار به مرحله نهایی راه یافتند.

وی افزود: پس داوری ان تعداد آثار توسط سیدعباس میرهاشمی، محمدمهدی رحیمیان و کریم ملک مدنی تعداد 80 قطعه عکس از 63 عکاس از 21 استان به مرحله نهایی راه یافتند.

مجیدی با بیان اینکه ان جشنواره در 28 شهریور ماه آغاز می شود و به مدت دو روز ادامه دارد، اظهار داشت: این جشنواره به میزبانی حوزه هنری استان مرکزی و با همکاری شرکت پتروشیمی شازند، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و شهرداری اراک اجرا خواهد شد.