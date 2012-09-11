500 طلبه مازندرانی سال تحصیلی خود را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم طاهری صبح سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه مازندران در حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) بهشهر افزود: در سال گذشته 27 مدرسه علمیه مازندران دارای دو هزار و 300 طلبه و 200 استاد حوزه علمیه بوده است.

وی اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید 500 طلبه پذیرش شده که در پایه اول 31 نفر کوتاه مدت و به عنوان سفیران هدایت بوده و مابقی نیز بلند مدت در حوزه ها مشغول تحصیل هستند.

طاهری یادآور شد: از تعداد ورودی های حوزه های علمیه مازندران 38 نفر دارای تحصیلات عالیه، 150 نفر دیپلم و 275 نفر سیکل هستند.

مدیر حوزه های علمیه مازندران ادامه داد: مجموعه طلاب مازندران از بهترین مجموعه حوزوی کشور بوده که این مسئله توسط اساتید حوزه علمیه قم در زمان برگزاری امتحانات استادی در خرداد سالجاری بیان و اذعان شده است که در این امتحانات نیز از تعداد 56 نفر 47 نفر موفق به قبولی در این آزمون شدند.

طاهری با بیان اینکه اکنون در مازندران شاهد حوزه های علمیه بالنده هستیم اظهار داشت: باید در جهت رشد و بالندگی بیشتر این حوزه ها تلاش کنیم.

وی گفت: مشکلات فراوان و مختلفی گریبانگیر طلاب و اساتید بوده که این مشکلات در تمام طبقات اجتماعی وجود دارد و ما از آن مستثنی نیستیم.

مدیر حوزه های علمیه مازندران افزود: طلاب باید اهانت ها را به خاطر خدا و امام صادق (ع) به جان بخرند و در راه اعتلای اسلام و شیعه گام بردارند تا سعادت نصیب حالمان شود و افرادی همچون علامه ابن شهر آشوب، حسن زاده آملی، جوادی آملی، هاشمی نژاد، کوهستانی، سعیدالعلما، آیت الله شاهرودی از این حوزه های علمیه به جامعه تحویل داده شود.

وی گفت: اکنون در شرایط دشوار جهانی قرار داریم و تمام امکانات جهانی بسیج شده تا چراغ شیعه و نور جمهوری اسلامی ایران خاموش شود و باید در این راستا مراقبت فراوان انجام دهیم.

امام جمعه بهشهر از طلاب جوان خواست تا تهذیب نفس و دوری از گناه را در خود تقویت کنند.

آیت الله سید صابر جباری اظهار داشت: خوشبختانه دارای حوزه های بالنده ای در مازندران هستیم و باید در رشد و بالندگی همه جانبه آن تلاش کنیم.

وی گفت: دشمن اکنون اعتقادات و ارزش های ما را نشانه رفته و باید با تقویت دینداری خود، شیعه را به جهانیان بشناسانیم و شاگرد راستین امام صادق (ع) باشیم.