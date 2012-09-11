تصادفات یزد 400 کودک یتیم روی دست خانواده ها گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبداللهی در نشست مشترک معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد با مدیران کل حوزه اجتماعی و خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: یکی از معضلاتی که استان یزد به شدت از آن رنج می برد، مشکلات و تبعات ناشی از تصادفات است.

وی افزود: مرگ و میرهای ناشی از تصادفات هر سال تعداد زیادی از خانواده ها را بی سرپرست می کند که این تعداد در سال گذشته چشمگیر بود.

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی دیگر از معضلات اجتماعی استان یزد، استفاده روز افزون از قلیان است، افزود: قلیان و سیگار پیش‌ زمینه بروز اعتیاد است و اعتیاد نیز بسیاری از آسیبهای اجتماعی را رقم می زند.

وی با بیان اینکه قلیان در برخی خانواده ها نیز نفوذ کرده است، افزود: خانواده ها باید از مضرات قلیان مطلع شوند تا بساط آن را از خانه های خود به ویژه از بین جوانان برچینند.

عبداللهی همچنین حاشیه نشینی را یکی دیگر از معضلات اجتماعی جدی استان یزد دانست و بیان داشت: حاشیه نشینی در محدوده شهر یزد به دلیل مهاجرتهای بی رویه مردم از شهرستانهای تابعه هر روز در حال افزایش است و باید برای پیشگیری از آن برنامه ریزی شود.

وی توسعه حاشیه نشینی را عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی دانست و افزود: مسئولان استان باید از ساخت و سازهای بی رویه و توسعه این معضل در مرکز استان یزد پیشگیری کنند.

روابط عمومی استانداری یزد پس از نشست معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد با اصحاب رسانه و مدیران حوزه آموزش و مدیران حوزه بهداشت و درمان، اقدام به برگزاری نشست مشترک با مدیران حوزه اجتماعی کرد.

در این نشست مدیران کل و نمایندگان ادارات بهزیستی، کمیته امداد، ثبت احوال، هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.