تمدید زمان دریافت چکیده آثار نخستین همایش ملی شبیه پژوهی ‌ ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نخستین همایش ملی شبیه پژوهی به دلیل استقبال گسترده از این همایش زمان دریافت چکیده‌های مقالات و آثار را به مدت یک هفته دیگر تمدید کرد.



بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره علاقمندان به شرکت در همایش که هنوز موفق به ارسال چکیده آثار خود نشده اند می‌توانند تا پایان روز 27 شهریورماه 1391 آثار خود را به رایانامه‌ همایش به نشانی shabihpajohi@gmail.com ارسال کنند.



نخستین همایش ملی شبیه‌پژوهی توسط حوزه هنری استان قم و به دبیری رضا کوچک‌زاده، آبان 1391 در تهران و قم برگزار می‌شود.



این همایش دو روزه به شکل متمرکز به شبیه‌خوانی، یگانه شاخصه‌ هنرهای نمایشی منسجم ملی و دینی ایرانیان‌ می‌پردازد، تا با شناخت پژوهش ‌های نوین، بازشناخت سند های نویافته، آشنایی با نگرش‌ های کارآمد و روزآمد و البته آگاهی به بررسی‌های علمی تازه در این زمینه به هم‌ اندیشی نوینی از هنر نیاکان دست یابد.



همچنین این همایش می‌تواند با آشنایی بهتر پژوهشگران به یکدیگر و آگاهی ایشان به اندیشه‌ های مکمل و گشایش پنجره‌ هایی تازه برای درک زوایایی نهفته‌ از هنر شبیه‌خوانی، گام‌ های استواری در این رویکرد بردارد.



نخستین همایش ملی شبیه ‌پژوهی در دو گستره‌ متن شبیه‌ نامه (تعزیه‌ نامه) و اجرای شبیه‌ خوانی، اندیشمندان، پژوهشگران و هنرمندان آگاه را برای ارائه‌ مقاله‌ های علمی و تخصصی به یاری می‌طلبد.



محورهای همایش



شبیه خوانی، امروز و فردا، بازخوانی شبیه‌خوانی کهن با بهره‌گیری از سندهای نویافته، بررسی تاریخ دگرگونی‌ های شبیه‌ خوانی با توجه به یافته‌ های نوین در این گستره،



جغرافیای شبیه‌ خوانی، بررسی علمی گستره‌ نفوذ این هنر خوانش بینامتنی شبیه‌ خوانی و دانش‌ های بنیادین (فیزیک، ریاضی، جامعه‌ شناسی، فلسفه، مردم ‌شناسی و ...)، خوانش بینامتنی شبیه ‌خوانی با دیگر نمایش‌ های ایرانی (به ‌ویژه تقلید ، ‌تخت حوضی‌ و خیمه‌ شب‌ بازی)، در بخش‌های گوناگون ایران و سرزمین‌ های دیگر و توجه به ویژگی‌های افزوده‌ بومی و خوانش بینامتنی شبیه‌خوانی با دیگر نمایش‌های شرقی (کاتاکالی، نو، اپرای پکن، کابوکی، وایانگ گولیک و ...) از جمله محورهای این همایش اعلام شده است.



شبیه‌ خوانی و مدرنیسم در ایران، نشانه ‌شناسی نوین در متن و اجرای شبیه خوانی، نقد و بررسی علمی کتاب‌ های تخصصی این گستره، و دیگر پیشنهادهای پژوهشگران که در راستای نگرش‌ های تازه به شبیه‌ خوانی باشد از دیگر محورهای این همایش است.



ویژگی تدوین مقاله‌‌ها



مقاله‌ ها باید در چهارچوب محورهای همایش، تدوین شده باشند، رویکرد پژوهشی و توجه به ساختار علمی در مقاله‌ها ضروری‌ و مقاله‌ها پیشتر به هر شکل، نشر نیافته و یا ارائه نشده باشند و چکیده‌ مقاله‌ها نیز بهتر است بیش از 300 واژه نداشته و حتما در پایان چکیده، کلیدواژه‌ها مشخص شده باشند.



گاه‌ شمار همایش



اعلام چکیده‌های پذیرفته تا پایان شهریور 1391، دریافت مقاله‌های کامل تا 30 مهرماه 1391، برگزاری همایش، آبان یا آذر1391، خواهد بود.



علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی همایش به شماره 7747700 - 0251 تماس بگیرند.

