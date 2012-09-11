هنرمندان صنایع دستی مرودشت میهمان مازندرانی ها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که با هدف معرفی و عرضه محصولات سنتی وصنایع دستی ترتیب یافت هنرمندان صنایع دستی این شهرستان آثار و محصولات خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس اداره میراث صنایع دستی وگردشگری شهرستان مرودشت با بیان اینکه یکی از برنامه های حمایتی این اداره برپایی نمایشگاههای برون استانی در جهت معرفی و فروش محصولات هنرمندان تحت پوشش است، افزود: در این نمایشگاه 30هنرمند در قالب 13 غرفه، آثار خود را در رشته های منبت، معرق،گلیم، قلم زنی، رودوزی، حکاکی روی چرم و مصنوعات چرم به تماشا گذاشته اند.

فرهاد کشتکار معرفی پتانسیلهای تاریخی وگردشگری شهرستان در قالب نمایش عکس و توزیع بیش از 5000بروشور وکتابچه را از دیگر برنامه های این نمایشگاه عنوان کرد.

موسی زارع مسئول برپایی این نمایشگاه نیز با بیان اینکه برپایی چنین نمایشگاههایی می تواند شناخت مناسبی را از صنایع دستی کشورمان پیش روی هنرمندان ومردم شهرهای مختلف قرار دهد، گفت: در این نمایشگاه سعی شده تا ظرفیتهای مختلف شهرستان مرودشت به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه ایجاد تعاونی های صنایع دستی فرصت مناسبی برای تحول وحضور در بازار این محصولات است، عرضه تولیدات بومی را گام مهمی در جهت اشتغال زایی این هنرمندان برشمرد.

مسئول تعاونی عرصه پارسه افزود: در این نمایشگاه که به مدت 15روز در شهر محمود آباد دایر است علاوه بر نمایش هنرهای سنتی ودستی برنامه های آشنایی با آداب ورسوم محلی وعرضه غذاهای محلی نیزاجرا شده است.