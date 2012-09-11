کشاورزی در گیلان با فرهنگ مردم عجین است/ لزوم تحلیلی جامع از اقتصاد برنج

غلامرضا خانکشی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تمامی مشکلات، مردم کشاورزی و برنجکاری را دوست دارند و با این حرفه زندگی می کنند بنابراین ورود در این حیطه نیازمند دقت نظر بیشتری است.

وی اظهارداشت: برنج گیلان غذایی 30 درصد مردم را تامین می کند، مردم این استان در شالیزارهای خود یک امنیت غذایی برای ملت ایران ایجاد می کنند.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور با بیان اینکه برنجکاری در ایران یک امر خصوصی است، گفت: کارخانجات شالیکوبی در عرصه بخش خصوصی فعالیت داشته و نهادهای کشاورزی نیز به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: تصمیم گیری در این حوزه باید با دقت نظر فرهنگ عمومی مردم نه با یک برنامه چکشی، دیکته شده انجام شود.

خانکشی پور با اعلام اینکه کشت و زرع برنج پر محصول همواره در گیلان با مشکل مواجه بوده چرا که آب بیشتری نیاز دارد، افزود: بنابراین در حوزه آب باید برنامه های مدون طراحی تا کشاورزان با کمترین دغدغه در این عرصه وارد شوند.

وی عنوان کرد: بیش از 40 سدی که در بالا دست رودخانه سفیدرود در حال احداث است این امر یک نگرانی جدی برای بحث کشاورزی در گیلان ایجاد می کند.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج گفت: از سال 1395 به بعد یا به میزان لازم آب نخواهیم داشت یا آبی که برای گیلان سرازیر می شود انواع نمکها را به همراه داشته و شالیزارهای استان را شور خواهد کرد.

وی افزود: به جهت داشتن یک نگاه تحلیلی در زمینه اقتصاد برنج این رویکرد نباید فقط از زاویه مدیریتی، تحقیقاتی و کشاورز باشد بلکه همه این موارد باید با هم لحاظ شود.

خانکشی پور اظهار داشت: برنج که به عنوان پرمحصول معرفی می شود باید افزایش عملکرد داشته تا برنج وارداتی به فضای کشور ورود نکرده و ارقام بومی را کنار نزند.

وی یادآورشد: برنج مرغوب گیلان باید از سوی شبکه بازاریابی و بورس مجازی برنج در تمامی نقاط کشور معرفی عرضه شود.